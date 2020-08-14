【領養狗】嫲嫲才剛說拒收養「小熊貓」　10秒後拿出大驚喜

不少寵主帶貓狗回家時，都會被家裏的長輩碎碎念，不是嫌棄牠骯髒，就是嫌棄牠頑皮，不過他們多半都超寵貓狗，這位嫲嫲也不例外。 日前，台灣有位媽媽接送小朋友上學時，看到有隻小狗瑟縮在幼稚園的角落，於是把牠帶回家。嫲嫲看到牠後，立即拒絕養狗，沒想到10秒過後，她竟然拿出大驚喜。

小狗的毛色看起來像熊貓，令嫲嫲不禁問道：「是混到熊貓嗎？」（受訪者提供）

媽媽黃韻珊日前（8月4日）接送女兒到幼稚園時，發現有一團毛球瑟縮在角落。她抱起來一看，發現是隻黑白色的小奶狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽接受《香港01》訪問指：「牠縮在角落躲雨，身體有被攻擊過，身邊都是紅螞蟻。」她馬上發了一個短訊給丈夫，超有愛心的丈夫馬上回：「帶回家吧！難道要放牠在那邊嗎？」

她為小狗取名為「秋天」。她把秋天帶回家後，嫲嫲馬上拒絕收養，並在她身邊嘮嘮叨叨說了足足5分鐘，突然轉身翻箱倒櫃，拿出了一樣大驚喜。

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「我有想過嫲嫲一定會拒絕，但我沒有想太多，還是想帶秋天回家。」她的家裏原本已經養了一隻臘腸狗，無端多帶一隻回家，嫲嫲定必會拒絕。幸好，嫲嫲只是說說而已，很快就接受了秋天，「嫲嫲不討厭狗，現在不管她吃什麼，都會想分牠們吃。每個禮拜一定要親自幫牠們洗澡。」

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柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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台灣有隻樣子超有趣的黃狗「威士忌」，牠憑著一雙得意的垂耳，成功擄獲人們的歡心，幾乎所有人都會讚牠：「好可愛！」正當路人以為牠的耳朵是故意摺下來，牠的主人卻爆出事實：「天然的。」

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