寵物Staycation｜可攜狗狗酒店　美利玩足32小時、帝逸送寵物攝影

寵物Staycation｜整整大半年無法出外旅遊，相信大家也早已悶得發慌，但其實不少本地酒店也推出了「Staycation」優惠，以下6間更提供特地為寵物們而設的超值住宿套餐，包括五星級酒店The Murray、維港凱悅尚萃酒店、沙田帝逸酒店、逸東酒店、Ovolo Southside，以及銀鑛灣渡假酒店。

近月因受疫情影響，出國旅遊活動被逼暫停，本地「Staycation」亦因此興起。多間寵物友善酒店也乘機推出相關住宿套餐，吸引寵主們攜同毛孩入住度假，超值優惠包括免費雙重升級客房、送雙人自助餐晚餐、免費毛孩生日蛋糕等等！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【1】香港維港凱悅尚萃酒店

入住即送狗狗豐富禮包。（香港維港凱悅尚萃酒店）

北角的香港維港凱悅尚萃酒店最近推出了「毛孩放電假期」優惠，寵主最低可以$999（不包括加一服務費 ）即能與狗狗入住標準客房，加$150更可升級海景客房，並享用酒店所送的豐富寵物禮包。寵主可帶狗狗在酒店內的Upper Farm草地放電，另外在8月31日前入住，更可免費享用The Farmhouse咖啡廳雙人外賣自助晚餐。只要在官網輸入優惠碼「DOGSTY」，就可享受這次優惠，按此立即預訂！

適用入住日期：即日至9月30日 地址：香港北角北角邨里一號 電話：3762 1234

▼▼▼▼▼點擊圖片了解更多優惠詳情！▼▼▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

【2】沙田帝逸酒店

帝逸酒店推出「親親毛孩住宿優惠」。（沙田帝逸酒店）

帝逸酒店推出「親親毛孩住宿優惠」，最平只需$998（已包加一服務費）就可入住標準客房，另加$1000即升級超寬敞公寓套房，面積大達43平方米，可讓狗狗盡情活動。入住即送一小時寵物攝影體驗（價值$1000），還有毛孩迎賓禮物，可算是十分划算。酒店亦開放The Terrace露天花園和PitStop戶外空間供狗狗散步，及提供單車供免費借用，寵主可和愛犬盡情在戶外玩樂。只需輸入優惠碼「dog」即可享優惠，按此預訂。

適用

適用入住日期：即日至11月30日 地址：香港沙田源康街1號 電話：3653 1111

▼▼▼▼▼點擊圖片了解更多優惠詳情！▼▼▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

【3】美利酒店（The Murray）

五星級的美利酒店推出「寵兒度假遊」優惠，入住寵主可與愛犬在Cotton Tree Terrace一起免費享用早餐及下午茶，而且每晚更送$900餐飲簽賬額（國福樓除外）。現時最低只需$2240就可入住，如於一至五入住更可享有客房雙重升級，週末入住亦可免費升一級。另外酒店亦可提早至10am入住及延遲至6pm退房，讓寵主享受32小時特長假期！預訂時無須輸入優惠碼，但要在備註註明有寵物同行，按此到官網預訂。

美利酒店推出「寵兒度假遊」優惠。（The Murray）

入住日期：即日至9月30日 地址：香港中環紅棉路22號 電話：3141 8888

▼▼▼▼▼點擊圖片了解更多優惠詳情！▼▼▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

【4】佐敦逸東酒店（Eaton HK )

逸東酒店則推出了「毛孩宿一宵」套餐，最低只需$1,500（不包括加一服務費）就可和寵物一同入住「逸．尚」客房，或加數百元入住更寬敞的「逸．尊」客房。酒店會提供齊全的寵物用品，如狗床、飲水器皿、狗隻零食、玩具及排泄物專用處理袋等等。預訂時需輸入優惠碼「RPETS」才可享用優惠，按此到官網預訂。

逸東酒店推出「毛孩宿一宵」優惠。（逸東酒店）

適用入住日期：即日至9月30日 （必須在至少5日前預訂） 地址：香港油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

▼▼▼▼▼點擊圖片了解更多優惠詳情！▼▼▼▼▼

【5】奧華酒店 - 南岸（Ovolo Southside）

奧華酒店－南岸位處黃竹坑，只需5分鐘路程即可抵達港鐵黃竹坑站。酒店近期推出「V.I.Pooch」優惠，寵主最平只需$1250（不包括加一服務費 ）就可帶狗狗入住，而且最多可帶兩隻狗，規定比一般酒店寬鬆！入住即送豐富寵物禮包，酒店以會提供寵物用品，包括狗床、飲食墊、碗、狗玩具等等。只要在官網輸入優惠碼「03VIPOON」就可享用優惠，按此立即預訂。

奧華酒店推出「V.I.Pooch」優惠。（Ovolo Southside）

適用入住日期：即日至酒店另行宣布 地址：香港黃竹坑道64號 電話：3460 8100

▼▼▼▼▼點擊圖片了解更多優惠詳情！▼▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

【6】銀礦灣渡假酒店

位於梅窩的銀礦灣渡假酒店遠離市區，絕對是享受寧靜假期的好選擇。酒店推出8月生日寵物優惠，貓狗均可享用優惠，寵主可以$1498入住雙人寵物客房，更送雙人早餐以及英式下午茶，另外還有免費寵物生日蛋糕，讓壽星貓狗盡興而歸！按此進入官網預訂。

銀礦灣渡假酒店推出8月生日寵物優惠！（銀礦灣渡假酒店）

適用入住日期：即日至8月31日 地址：香港大嶼山梅窩銀礦灣 D.D.2 地段648 電話：6810 0111

▼▼▼▼▼點擊圖片了解更多優惠詳情！▼▼▼▼▼