8月寵物優惠｜逸東酒店住宿、屈臣氏$10換銀離子水　４大優惠推介

今天（26日）是一年一度的國際狗狗日（Internatioanl Dog Day）！數間商戶也紛紛推出寵物優惠，範圍涵蓋衣食住行，照顧狗狗娛樂、出行、保健所需，好讓寵主們能抓緊夏天的尾巴，和狗狗一同盡興享樂。

暑假來到尾聲，當然要把握機會帶寵物出行遊玩，本地4間商戶也趁著今天（26日）的國際狗狗日推出有關優惠，覆蓋衣食住行方面，全面照顧狗狗所需。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本地數間商戶也趁著國際狗狗日紛紛推出寵物優惠！

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【1】Uber Pet

Uber Pet 終於正式登陸香港了，寵主帶同寵物出行毋須再為交通方式苦惱！身為亞太區第二個享用 Uber Pet服務 的地區，寵主可於8月28日起就可在App 内選擇 Uber Pet 乘車服務。

【2】HONBO

本土美式漢堡店Honbo趁「國際狗狗日」為毛孩推出了特製漢堡──「Paw-sible Burger」，材料全部不含調味料及添加劑，毛孩絕對可放心享用！狗狗漢堡售價為$48。

【3】逸東酒店

雖然無法出國度假，但帶著愛寵到酒店度假其實也不錯！逸東酒店推出「毛孩宿一宵」套餐，每晚只需$1,500起，就可入住「逸．尚」或「逸．尊」客房。酒店將免費提供寵物用品，如飲用水器皿、狗隻玩具及零食、排泄物專用處理袋和狗隻專用睡床，按此預訂房間。

【4】屈臣氏

屈臣氏近日增設了「寵物藥妝專區」，售賣各類貓狗保健品及用品，按此查看全線130間WatsPetmacy寵物藥妝門市資訊。開幕期間，不論門市或網店同樣有優惠，最平只需加$10即可換購寵物銀離子水！

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