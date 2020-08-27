領養｜自行搭港鐵往南昌　８歲唐狗身世公開　牠竟是港鐵站常客？

棕黃色唐狗「啡毛」日前（24日）誤闖港鐵站，自行由荔景乘車往南昌，在南昌站被多人合力截停，最後交由動保機構「毛孩守護者」（下稱毛守）照顧。毛守今（27日）凌晨在其專頁宣布，因未能聯絡其狗狗晶片主人，遂已為牠尋得暫托家庭。但毛守指，狗狗的年紀大，其被領養機會不高。

繼唐狗「雨雨」後，周一（24日）又再有唐狗誤闖港鐵站，更獨自乘車從荔景前往南昌。「毛孩守護者」派員到場協助捕捉狗狗，發現牠身上植有晶片，名字為「啡毛」，惟一直未能聯絡上晶片主人。其後，有港鐵職員向毛守透露，原來啡毛已非首次闖入港鐵站。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

唐狗「啡毛」周一（24日）傍晚誤闖港鐵站。（Facebook@毛孩守護者）

▼▼▼▼▼點擊相片了解唐狗「啡毛」的身世▼▼▼▼▼

毛守於其專頁表示，當晚收到南昌站乘客來電求助，指有一頭唐狗跑上售票大堂，義工到場時狗狗已被職員及熱心市民截停。毛守其後帶走狗狗，為牠掃描晶片，發現牠名叫「啡毛」，年約8歲，惟一直未能聯絡上其主人。因毛守場地已爆滿，義工無可奈何下只得帶牠到狗公園過了一晚，再為牠急尋暫托家庭。

毛守：被領養機會不高

短短一日內，毛守就已接獲9宗申請，表示願意暫托啡毛，負責人Kent坦言反應比想像中熱烈，「平時無乜人肯暫托唐狗，始終成年（狗）都係被人嫌棄。」

啡毛現已抵達暫托家庭，體驗睽違已久的家庭溫暖。Kent指日後將為啡毛尋找正式領養者：「（情況）唔樂觀，通常啲人冷靜落嚟，都唔會選擇領養一隻老唐狗。」啡毛性格乖巧穩定，而且不怕人和狗；雖然患有心絲蟲，但並無其他大病。如有意領養啡毛，可按此透過Facebook聯絡毛守。