流浪貓｜黃貓養5個月體重暴增至5kg　媽翻睇舊相嚇呆：基因大爆發

「十隻黃貓九隻肥，還有一隻特別肥」，相信有養黃貓的主人對這句說話都不會陌生。台灣有貓主早前在社交平台分享，家中浪貓「泡泡」被收編後，身形完全走樣，6個月大時體重已逼近5公斤，是她養過的貓之中最易養肥，簡直就是「基因大爆發」。

雄性的泡泡天生樣子非常可愛，十分精靈。（受訪者提供）

台灣貓主Hana 接受《香港01》訪問時表示，她丈夫今年4月在工作地方到看到一堆幼貓，他觀察了一段時間後，都沒有發現母貓，最後其他幼貓都跑走了，只剩下泡泡，於是就把牠收編。Hana指，泡泡當時應該還未夠一個月，體重只有600克，比一罐奶粉還要輕。但她萬萬預料不到，幾個月之後，泡泡會變成這樣子……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Hana指，現在看到泡泡長得這麼可愛，認為圓臉貓咪太難得，「有撿到寶的感覺」。

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土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

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