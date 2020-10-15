消委會│陸龜、蜥蜴移民台灣　中介一度失蹤　疑放寵物店出售

不少人在移民時，都希望帶同毛孩一起。但由於手續繁複，因此大多數人都選擇委托專業的寵物移民公司代為處理。可是，坊間寵物移民良莠不齊，在選擇時要加倍留神。 消委會便公布了其中一個案例，張先生委托寵物移民公司將1陸龜與2蜥蜴安排移民到台灣，怎料遲遲未有送達。更在半年後才將陸龜領回，而2隻蜥蜴則被宣告已死。損失金錢事小，但毛孩是生命無價的！

消委會公布的其中一個投訴案例，有移民公司疑將委托移民寵物出售圖利，更有寵物半年未成功移民，最終宣布已死的惡噩。

消委會分享寵物移民投訴個案，如果你正有需要安排寵物移民，便一定要留心。在其中一個個案裏，張先生的移民台灣申請已獲批，因此想盡快安排家中一隻陸龜及兩隻蜥蜴辦理「寵物移民」。

他找到A公司代為安排寵物移民，並在2018年10月時已支付7100元，當時該公司職員口頭承諾同年11月可運抵台灣，並有手寫單據。但最終結局，實在是令人唏噓不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

其後該公司又通知張先生要多等兩個月，及至2019年1月又告知運送陸龜需要額外支付4,000元，更再次承諾付款後兩星期內托運寵物。張先生雖感無奈，但為求盡早與寵物團聚，於是按指示將款項存入該公司職員提供的個人戶口。

隨後數星期不斷追問進度，但該公司每次都以不同的藉口拖延托運日子。張先生在3月時回港數天，更曾親身到該公司了解情況，幾經交涉，該公司保證3月尾一定成功托運，但最終仍是沒任何新消息。

後來張先生托朋友到該公司交涉，此時發現店內竟在出售一隻陸龜，外形與張先生飼養的甚為相似。張先生懷疑該公司欲轉售其寵物圖利，要求職員提供陸龜及兩隻蜥蜴的照片以證明牠們的安全。這時該公司職員態度惡劣及諸多推搪，亦沒法提供任何他的寵物消息，於是張先生便向消委會求助。

半年換來死亡噩耗

消委會接獲個案後，曾多次聯絡該公司，但一直不獲回覆。消委會亦聯絡了張先生在港的親友，建議通應向漁護署查詢，並提供寵物相關資料，以便署方查核有否為他的寵物簽發動物健康證書的記錄。如有需要，應考慮先領回寵物，以策安全。最終，在4月中時，張先生的親友已領回陸龜，但該公司聲稱兩隻蜥蜴已死亡。

隨後張先生親友已代為向海關報案，但經調查後，海關發現未有足夠證據證明A公司觸犯《商品說明條例》。金錢事小，但時間、精神，以及毛孩的性命，都是沒法用錢去衡量，張先生正考慮入稟小額錢債審裁處追討損失。

消委會指這個案中，商戶收款後只發出簡單手寫單據，口頭承諾托運日子，卻未有落實提供辦理所謂寵物移民的具體細節，例如辦理出／入口文件及購買機票等等；而商戶要求消費者將額外款項存入職員的個人戶口，亦非一般正常做法。消委會建議，在委托寵物移民公司前，應事先搜隻資料，找信譽良好的大公司，將意外發生的機會減到最低。

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