毛孩守護者阿Kent幫浪浪打針被咬　出院後飛撲八鄉通宵救貓狗

一旦踏上了動保這條路，就沒有休息的日子，受了傷仍要繼續上戰場。 毛孩守護者創辨人Kent及前線義工Jinny上星期在機構的年度狗隻打針日，不慎被狗咬傷入院治療。惟Kent入院兩日期間，仍不停收到許多動物求助個案，出院後已經急不及待加入救援工作，更到八鄉協助疏散流浪動物，通宵救貓狗。是次受傷令他明白，義工無法長遠沒停止地幫助流浪動物，政府亦應該負起動保工作的責任。

毛守在社交平台表示，因前線義工僅此兩人，故此救援工作需停止一星期。(Facebook@毛孩守護者)

Kent說，打防疫針當日有大量狗狗需要打針，惟大部份狗隻皆是流浪狗，本身不親人，亦非常細膽。當中一隻狗狗「黑仔」性格比較緊張，打針時因為太害怕而反抗咬傷Kent的左手，傷及筋骨及韌帶。其後前線義工Jinny亦不小心被狗狗咬傷大脾，造成肌肉撕裂，兩人需要留院做手術及縫針。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Kent表示是次愛傷是他加入動保行列之後，最嚴重的一次。他笑指今次自己入院，終於可以有假放，「能得到真正的休息，都感到開心」。但其實他在留院期間，仍不停收到許多動物求助個案。

出院後只得一隻手可以活動的Kent，亦即刻參與救援工作，先到上葵涌村救了9隻小貓，其後又到八鄉鄰近山火的狗場，協助疏散流浪動物，通宵救貓狗。Kent表示，「雖然自己受傷，但得一隻手我都要幫。」

▼▼▼▼點擊圖片觀看，毛守Kent被狗咬受傷，出院後即馬不停蹄通宵救貓狗！▼▼▼▼

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Kent憶述，當晚去到八鄉「大樹下」幫忙，見到許多年輕人義不容辭出一分力，「我覺得非常感動，我對香港的動保工作仍有希望」。但他明白要年輕人放棄高薪厚職，加人動保行列亦是天荒夜談，導致到許多狗場及收容所的義工都是上了年紀，過半百，經濟拮据的老人家。

望政府兼負動保責任



Kent認為今次香港人一齊合力解決山火問題，是一件好事，能令人更關注到香港流浪狗場的問題。惟長遠來說，只靠民間義工是無法解決沒完沒了的流浪動物問題，政府亦應該負起動保工作的責任，有完善政策致力改善問題，不應只依賴義工，他們資源有限，「如果政府唔解決動保的結構性問題，香港嘅動保路只會係死路一條」。

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