貪吃貓狗被卡住仍要繼續吃！33位毛孩忘形撲向美食的爆笑下場

撰文： 何穎琪 最後更新日期： 2021-01-24 07:30

食物可說是所有毛孩的共通弱點，不論是貓、狗、鼠、兔，或其他寵物，只要一看到食物便會雙眼發亮，即使不顧一切也要衝向食物。但這種奮不顧身的行徑，有時也會令毛孩們陷入尷尬的險境中，讓旁觀者哭笑不得。

毛孩們的最愛就是食物、食物、和食物！牠們為了享受美食，可謂無所不用其極。即使眼見食物被藏在狹小的包裝內，毛孩們也會被對美食沖昏頭腦，衝動地把頭撞向包裝，結果總會造成各種爆笑慘劇。

毛孩們為了享受美食而奮不顧身，有時亦會因此身陷尷尬的險境中。（網上圖片）

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雖然這些照片看似有趣，但其實也暗藏危險。要是包裝物料為金屬或塑膠，而飼主又沒有及時發現，毛孩們隨時會因此而受傷、甚至窒息，危險性絕對不容小覷。因此，飼主們最好及時丟棄多餘的包裝，及將食物收藏在毛孩難以觸碰的位置，避免意外發生。

▼▼同場加映：《滑稽寵物攝影獎（Comedy Pet Photography Award）》在去年（2020）排除萬難，繼續舉辦，希望用這些搞笑有趣的寵物相片，令所有人都快樂起來。而且，舉辦這比賽目的，原來背後更有暖心原因！▼▼

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▼▼同場加映：有Twitter網民發起hashtag「#これ見た人は子猫の成長した画像貼れ」，意思是看到這帖時，請分享一張貓咪成長照。貓奴們無私地分享出喵星人從幼貓到成長後的轉變，當初可愛超萌的牠們，長大後竟然變成這樣！▼▼

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