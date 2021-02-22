【領養貓狗消息】《愛護動物協會》2月22日：短毛家貓Hobbes

撰文：敏兒
最後更新日期：
Hobbes
品種：短毛家貓
性別：雄性
年齡：10歲
位置：香港愛護動物協會九龍中心
領養編號：501474
晶片編號：603 294 336
Hobbes是隻年邁10歲的老喵喵，但外表卻與年輕的貓咪絲毫沒分別，只是有了一個「肚腩仔」。對於老人家來說，他們大多數都喜歡留在家裡悠閒地過一天，而Hobbes也不例外，牠亦是一位比較深閨的貓咪，只會逗留在家裡以及自己的小窩。另外，鑑於貓咪天生獨有的高傲性格，Hobbes亦不太會主動親近人，主人須做主動的一方踏出第一步，然後你便會發現其實牠也很享受被摸。Hobbes正在愛協等待一個溫暖的家，快來領養中心帶牠回家吧！
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年2月22日
領養毛孩，足以改變牠們一生，亦為自己生活添上不少樂趣。一名本地貓奴最近領養了一隻小貓回家，就在他擔心小貓無法和家中的貓咪好好相處之際，小貓竟然識趣地用一招就化解了危機。
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