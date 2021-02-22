【領養貓狗消息】《愛護動物協會》2月22日：短毛家貓Hobbes

Hobbes是隻年邁10歲的老喵喵，但外表卻與年輕的貓咪絲毫沒分別，只是有了一個「肚腩仔」。對於老人家來說，他們大多數都喜歡留在家裡悠閒地過一天，而Hobbes也不例外，牠亦是一位比較深閨的貓咪，只會逗留在家裡以及自己的小窩。另外，鑑於貓咪天生獨有的高傲性格，Hobbes亦不太會主動親近人，主人須做主動的一方踏出第一步，然後你便會發現其實牠也很享受被摸。Hobbes正在愛協等待一個溫暖的家，快來領養中心帶牠回家吧！