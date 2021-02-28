康沃爾帝王貓｜貓咪被當作惡魔化身？媽收匿名短訊提出極無理要求

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-28 08:03

對於不認識了解的事物，你是否也是充滿了幻想呢？ 最近，一隻康沃爾帝王貓在一夜間成為新聞焦點所在，因為有人認為這貓樣子古怪邪惡，是惡魔的化身，因而發訊息給貓主！雖然貓咪主人對這事一笑置之，但不少網民質疑，發短訊的人是否太少見多怪呢？

誰說我的惡魔？

這隻成為新聞話題的貓咪叫Pixel，牠是隻2歲大的康沃爾帝王貓（Cornish Rex）。雖然有些人認為牠樣子不討好，甚至有點鬼異，令人毛骨悚然，但牠仍有不少擁戴者，視牠是世上最美最可愛貓咪！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Pixel跟媽媽Alyson Kalhagen一起生活在美國威斯康辛州，最近Alyson意外地收到一個匿名訊息，當中直指Pixel被惡魔附身，必須按照他要求那樣做......

【點擊圖片放大看，究竟貓主收到怎樣的訊息，令她表示難以置信！】

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無可否認，Pixel是隻與眾不同的貓咪。有人認為牠不是貓，是大老鼠、是蝙蝠、是袋鼠，甚至是外星生物。但Alyson認為這都是大家對Pixel了解不深所致。

「牠生下來就是這個樣子，我很愛牠，很高興牠出現在我生命當中。許多人都向我表示，想每天都看到Pixel的新照片，這樣可為他們帶來動力。我會繼續努力，盡量每天都更新牠們的相片。」

▼▼同場加映：在印尼，有貓奴為了保護更多的貓咪，不惜搬家３次，最終找到合適地方。1家5口收容超過400隻流浪，雖然未必能讓每隻浪浪都過上幸福生活，但最少他們盡了最大能力，給予貓咪們一個遮風擋雨，並且不愁三餐的地方。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟為何Dita要搬家３次，才能穩定下來好好照顧這些浪流貓】

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點擊連結看全文：為400隻流浪貓三度搬屋終建收容所 全因鄰居一個不可理喻的惡行

▼▼同場加映：在美國，有女子經常會餵養在家附近的流浪貓，並對其中一隻三色彩特別鍾情，希望能把牠帶回家裏。經過一段時間的相處後，她與貓咪已建立起感情，貓咪也不再怕她。但沒料到，貓咪卻神祕失蹤了數天，當牠再次出現時，更為她帶來驚喜！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟這隻流浪貓，是如何來驚喜報恩的？▾▾▾

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