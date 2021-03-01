【領養貓狗消息】《愛護動物協會》3月1日：短毛家貓Echoe

縱使失去了其中一隻眼睛，Echoe仍然活力充沛，對任何事物都抱有好奇心態。其實Echoe上年年尾已來到領養中心，但因眼睛問題而需轉往到愛協診所進行治療。還記得當初Echoe是隻十分愛搗亂的貓咪，領養部的同事都被牠弄得手忙腳亂。但在醫院待了一段日子後，Echoe好像成熟了不少；雖然還是喜歡跑跑跳跳，但卻不再像以前般在房間裡搗亂（貓砂、報紙弄得周處都是）。除了失去右眼視力外，Echoe的左眼亦因發展問題而導致有傷疤。我們建議有經驗的家庭單隻飼養。如果你對Echoe有興趣，歡迎你來愛協探望牠。