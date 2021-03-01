【領養貓狗消息】《愛護動物協會》3月1日：短毛家貓Echoe

撰文：敏兒
最後更新日期：
Echoe
品種：短毛家貓
性別：雄性
年齡：8個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 488224
晶片編號：603 302 622
縱使失去了其中一隻眼睛，Echoe仍然活力充沛，對任何事物都抱有好奇心態。其實Echoe上年年尾已來到領養中心，但因眼睛問題而需轉往到愛協診所進行治療。還記得當初Echoe是隻十分愛搗亂的貓咪，領養部的同事都被牠弄得手忙腳亂。但在醫院待了一段日子後，Echoe好像成熟了不少；雖然還是喜歡跑跑跳跳，但卻不再像以前般在房間裡搗亂（貓砂、報紙弄得周處都是）。除了失去右眼視力外，Echoe的左眼亦因發展問題而導致有傷疤。我們建議有經驗的家庭單隻飼養。如果你對Echoe有興趣，歡迎你來愛協探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年3月1日
領養毛孩，足以改變牠們一生，亦為自己生活添上不少樂趣。一名本地貓奴最近領養了一隻小貓回家，就在他擔心小貓無法和家中的貓咪好好相處之際，小貓竟然識趣地用一招就化解了危機。
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