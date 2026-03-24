狗狗半夜離奇「懸空」？主人開燈真相笑翻：原來牠在賭這件事！

刷到一博主分享，這天晚上，她突然發現自家狗子莫名「懸空」了，特別的詭異。



她嚇了一跳，立馬打開了燈，結果這才看清，原來，小傢伙只是坐在了泡麪盒上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

直到這時，博主才突然想起來了自己白天的時候把狗窩給洗了，忘記收回來了......

狗子雖然不會說話，但是牠知道，主人晚上一定會吃夜宵，所以，便選擇直接坐在了泡麪上等待......

主人忘記洗狗窩，狗狗為了讓主人知道決定坐在主人的夜宵上提醒她（抖音@金毛駱駝）

吃瓜群眾笑道：

「狗：我不賭你有良心，我賭你饞！」

「狗：喲～吃方便麵倒是記得清楚～」

「還是那句話，狗最了解狗！」



與狗狗生悶氣

還有網友說，自家狗狗和自己生了一天的氣了，牠一動不動，就趴在窗戶口那裏，滿臉的不開心。

看着狗狗的背影，網友也是覺得好笑又可氣，畢竟，這貨生氣的原因是個誤會，自己都沒辦法解釋......

狗狗看見主人吃粥，但是狗狗覺得是狗罐頭，露出了憤怒的表情（抖音@羊城晚報）

原來，網友當天吃了一罐粥，結果沒想到的是，狗狗卻誤以為她吃的是狗罐頭。

於是，這貨瞬間就變得氣乎乎的，不論主人說什麼，都不肯原諒......

不論主人說什麼，狗狗都不肯原諒（抖音@羊城晚報）

評論區話：

「一隻有想法的狗。」

「狗不會認錯食物的！」

「有沒有一種可能，確實是你吃錯了？」

「和我家狗一樣，我吃個餅乾沒給牠，兩天不理我......」



哎呀，這可怎麼辦才好。

眼濕濕的狗狗

博主發了一條配着悲傷bgm的視頻。

畫面中的小狗眨着濕漉漉的小眼神，看到主人就此離去，拼命阻擋着關門，即使，只有一絲希望也要抵抗一下。

狗狗依依不捨地挽留主人（抖音@一隻傻鈎子）

於是，不少人看完後紛紛評論：

「小狗不知道你什麼時候會回來，只知道你走了之後，那扇紅色的大門好久都不會開。」



正當我也準備為笨蛋小狗哭泣時，博主淡淡回應：

沒必要，就去廚房做個飯。

你以為牠是在乎的是主人，其實在乎的是飯，你以為牠只是捨不得飯，其實是怕主人偷吃哈哈哈！

點擊放大即睇狗狗日常生活相片▼▼▼▼▼：

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】