貓媽媽轉身餵奶反應超有趣！打工人式逃工行為　像極大家職場寫照

在這個 「萬物皆可梗」 的網絡時代，一隻貓媽媽的日常舉動竟意外戳中了無數打工人的心。



一段看似普通的貓咪視頻，因貓媽媽那頗具「人味」的迷惑行為，在社交媒體上迅速走紅，引得網友們紛紛直呼：「這哪是貓，分明是不想幹活的我本人！」

視頻源於博主@大大大金豬，一隻貓媽媽正躺在角落裏發呆，小奶貓們在旁邊逗趣，可其中的一隻小貓扭動着身子，朝着供給食物的地方就去了，貓媽媽的動作突然凝滯了！

牠彷彿瞬間接收到某種危險信號，整隻貓像被按下了慢放鍵，脖頸僵硬地、極其緩慢地轉動，身體也隨之笨拙地旋轉——那動作幅度之大，姿態之刻意，宛如生鏽的機器人被強行啟動。

牠最終成功地把屁股和後腦勺精準地、徹底地留給了那隻喝奶的小貓，全程目不斜視，彷彿身後那點微弱動靜，不過是遙遠宇宙深處一顆無關緊要的塵埃。

那一刻本喵笑瘋了——這哪是貓，這分明是辦公室裏那個正埋頭敲鍵盤、聽見老闆腳步聲由遠及近、卻恨不得原地化作隱形人的打工人啊！

那個緩緩轉過去的身影，寫滿了「看不見看不見，不知道不知道，不認識不認識」的無聲吶喊。

有網友評論道：「商家拒絕出餐！」哈哈哈，當我們說貓媽媽像極了「不想幹活的我」，絕不僅僅是笑談。

貓媽媽帶娃間隙，常會突然神情呆滯，目光穿透牆壁，彷彿靈魂出竅，思緒飄到九霄雲外。那種生無可戀的「帶薪摸魚」表情，像極了開會時神遊天外、內心卻在盤算下班吃什麼的我們~

貓媽媽喂自己的小奶貓都生無可戀了，更何況還喂小奶狗呢！視頻源於博主@金逗寶貝，只見貓媽媽躺在窩裏面，兩隻小奶狗正在吮吸着貓媽媽的奶，反而小奶貓被擠得無處可去，彷彿在說：「啊！被偷家了！」

貓媽媽還要喂小奶狗呢（抖音@金逗寶貝）

鏟屎官連忙叫狗媽媽：「不是你去喂孩子去，你孩子餓的都在那吃貓奶呢！」好了，狗媽媽過去了，可是意想不到的是狗媽媽也將嘴巴湊到了貓媽媽的供奶處，鏟屎官氣的邊扒拉邊說：「你你你還吃呢！」

後面視頻也解釋道，小奶狗找狗媽媽吃奶，可狗媽一下就跑了，去找牠的小奶貓了，所以，小奶狗想吃狗媽的一口奶難得不行，只能去吃貓媽的奶了，要不然都得餓肚子了~

網友分析貓媽的內心獨白：「生這麼多喝死我算了，感覺命苦苦的。」

生活不易，貓貓嘆氣。可奇妙的是，無論前一秒多麼想「罷工」，貓媽還是一如既往地喂着這些小奶狗~

畢竟，打工人的盡頭是嘴上罵罵咧咧，身體勤勤懇懇。不妨輕輕說一句：懂你，打工貓；加油啊，打工人！

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】