大嘴金毛邪笑搭訕　胖狗腋下發炎拒抱　狗狗爆笑行徑可愛到犯規

我宣佈，小狗就是這個世界上最可愛的存在！



還是第一次看到被金毛搭訕的人誒！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，網友在公園看到了一隻非常可愛的小狗，便沒忍住多看了兩眼。誰知，看着看着，她突然感覺不遠處有一道目光，一直盯着自己。

下一秒，鏡頭放大，一隻叼着冰棍的小金毛赫然出現在眼前。牠笑盈盈的，就這樣水靈靈的來搭訕了：「吃冰棒嗎美女～」

吃瓜群眾笑瘋了：

「我真的被這大嘴筒子嚇一激靈！」

「小雞毛：我在這呢，你看哪呢？」

「我會一直偷偷地視奸泥…永遠永遠...永無天日的視監着你...我會一直偷偷地視奸你……永遠永遠……永無天日的視奸着你。」

「狗：你一個人呢，美女～」

「終於知道被野原新之助搭訕的大姐姐是什麼感覺了。」

「好了，現在你該看牠了。」

「有種油膩男凝視搭訕的感腳。」

「金毛：剛剛在那邊看到你，感覺你和你閨蜜還蠻可愛的～」

「我被一個薩摩耶（西摩犬）偷親過，我在顧着看小狗打架，一扭頭一隻薩摩耶嘴親上我的臉了。」



又有點嚇人又有點可愛是怎麼回事！想到現在有好多小狗被看嘎吱窩就想笑！

網友說，家裏的小狗突然不讓自己碰牠的腋下，她越想越覺得奇怪，結果後來才知道，原來是小狗太胖了加上天氣太熱，牠的腋下摩擦發炎了......

網友養狗這麼多年，第一次碰見這種情況，於是，便拿出了痱子粉給小狗的腋下拍拍。

小傢伙也是聽話極了，就那樣乖乖的坐着，等着主人拍完這邊再拍那邊：「不知道媽媽在給我撲什麼，但是撲完我就香香的啦～」

評論區也是特別可愛，大家紛紛偷看起了自家毛孩子的嘎吱窩：

「給狗買的衣服小了，磨到狗腋下了，狗狗每次見我都要敬納粹禮，我以為牠要握手，結果是要給我看腋下，把衣服脱了就不敬禮了。」

「困擾我好久的問題好像在你這找到答案了，我一直以為胳肢窩紅紅的是我沒給吹乾呢，每次洗完澡我都往死裏吹牠的胳肢窩。」

「報告，我家小鬥沒有！」

「此時，一隻小刺猬也被看了嘎吱窩。」

「剛看了一下，沒事兒。」

「報告，我的小狗也沒有。」



怎麼會這麼萌啊，這和小寶寶有什麼區別啊！

世界上怎麼會有薩摩耶這麼可愛的生物啊！

當路人誇了耶耶一句好可愛後，牠激動壞了，立馬停下前進的腳步，拼命拽着繩子想要走到路人的面前，不論主人怎麼阻止都沒用：「今天一定要讓你摸到我！」

耶耶和主人玩捉迷藏時躲在了草叢裏，牠以為自己躲在了別人看不到的地方，然後突然閃現躍起，臉上滿是笑意：「你的小可愛突然出現～」

耶耶每次被媽媽兇，都會特別委屈的趴着，宛如一張可愛的狗狗餅：「變成毛毯讓你找不到！」

耶耶每次被媽媽兇，都會特別委屈的趴着。（娛你有瓜＠抖音）

嗚嗚嗚~心都要被融化了！

延伸閲讀：黏人北京犬亂入視訊會議 與主人T恤完美融合 網民驚呼太逼真（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】