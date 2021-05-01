【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月1日：英國短毛Tiger

因主人離港的關係，十歲高齡貓貓Tiger就此被遺棄在愛協中心，亦可能因此經歷，貓貓就長期帶著一副悶悶不樂的樣子。鼻下兩撇白鬚也成為Tiger的象徵，看起來十足十一位老伯伯似的。對於剛轉換到新環境的牠，感覺上會比較害羞內斂，面對陌生人時可能會顯得有點兒不知所措，故此需給予牠些許時間適應。另外，由於Tiger年紀已較大，身體狀況很有可能會逐漸下降，尤其是肝臟的功能。不知你又是否願意給Tiger一個家並承諾照顧牠的一生呢？