【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月1日：英國短毛Tiger

寵物
撰文：
最後更新日期：

Tiger

品種：英國短毛

性別：雄性

年齡：10歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 303964

晶片編號：010 048 554

因主人離港的關係，十歲高齡貓貓Tiger就此被遺棄在愛協中心，亦可能因此經歷，貓貓就長期帶著一副悶悶不樂的樣子。鼻下兩撇白鬚也成為Tiger的象徵，看起來十足十一位老伯伯似的。對於剛轉換到新環境的牠，感覺上會比較害羞內斂，面對陌生人時可能會顯得有點兒不知所措，故此需給予牠些許時間適應。另外，由於Tiger年紀已較大，身體狀況很有可能會逐漸下降，尤其是肝臟的功能。不知你又是否願意給Tiger一個家並承諾照顧牠的一生呢？
英國短毛Tiger

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年5月1日

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