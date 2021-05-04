寵物界Bill Gates｜4隻富豪貓狗　這德牧身家近30億　7位工人服侍

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-04 16:52

曾連續13年蟬聯全球首富、微軟公司創辦人Bill Gates，周一晚宣布與妻子Melinda Gates離婚。或許大家最關心的，不是他們二人感情去向，而是身家如何分配。說到有雄厚身家的，原來世界上有不少毛孩也極富貴。這裏便盤點出頭4位富貴貓狗，牠們隻隻都有過億身家！

Taylor Swift這張抱着貓咪的圖，根本代表着富人寵物的象徵。

隨着Bill Gates離婚，大家的焦點似乎都關注在他的身家將如何分配，始終億萬身家不是人人可擁有！不過，千萬身家的毛孩，原來也有不少！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看：全球頭4位富貴貓狗，估不到第1位的富貴狗，身家竟是遠遠拋離其餘3隻貓咪！

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富貴貓狗的生活實在令人嘖嘖稱奇，沒想過有錢人的寵物，能過着如此奢華生活。在美國，便不時會分享「寵物富豪榜」，榜單上名列全球最富有的寵物，當中除了貓狗外，還有一隻雞！

牠們個個身價不斐，過着豪華生活，還有一批保母照顧着！網民除了表示羨慕外，還能做什麼？只能嘆句「人不如狗！」、「下輩子投胎要選擇好！」

▼▼同場加映：在台灣，有網民為愛犬，花了足足一個月時間建起專屬於狗狗的豪宅。當愛犬進入新狗屋時，興奮得瘋狂跑了10圈，最終累趴在窗邊。這時牠似乎看到爸爸在替牠拍照，但牠卻用一臉鄙視的樣子望着，像是在說：我有新房子了，你有嗎？▼▼

【點擊圖片放大看，究竟酷羅看到自己的新房子時，有什麼反應呢？】

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點擊連結看全文：法國鬥牛犬獲爸自製日式狗豪宅 收禮反應真情流露 網民笑崩

▼▼同場加映：除了貓狗外，近年不少人也選擇飼養另類寵物，例如刺蝟。牠們圓滾滾的身軀帶有莫名的魔力，讓人不禁大呼可愛，俘虜萬千粉絲。日本一名刺蝟飼主為了替愛寵拍照，自製了多個豪宅場景，細緻程度讓人大吃一驚。▼▼

▼▼▼▼▼點擊放大看刺蝟們的家有多豪華▼▼▼▼▼

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