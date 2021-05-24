【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月24日：短毛家貓Marble

Marble是隻害羞的小貓，每當有不熟悉的人出現在附近時，牠都會立刻提高戒備並躲進自己的被窩裡。但請千萬不要誤以為Marble是隻性情高冷的喵咪，事實上牠是挺會撒嬌的，只要你願意作出主動，踏出第一步。與你建立了感情後，只要伸出手，Marble都會在你手旁蹭來蹭去，好像在示意你繼續摸牠似的。鑑於Marble的性格，我們會建議有經驗且沒有小朋友的家庭飼養。如果你對Marble有興趣，歡迎你來中心探望牠。