【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月24日：短毛家貓Marble

撰文：敏兒
最後更新日期：
Marble
品種：短毛家貓
性別：雌性
年齡：6個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 506909
晶片編號：604 817 104
Marble是隻害羞的小貓，每當有不熟悉的人出現在附近時，牠都會立刻提高戒備並躲進自己的被窩裡。但請千萬不要誤以為Marble是隻性情高冷的喵咪，事實上牠是挺會撒嬌的，只要你願意作出主動，踏出第一步。與你建立了感情後，只要伸出手，Marble都會在你手旁蹭來蹭去，好像在示意你繼續摸牠似的。鑑於Marble的性格，我們會建議有經驗且沒有小朋友的家庭飼養。如果你對Marble有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年5月24日
領養毛孩，足以改變牠們一生，亦為自己生活添上不少樂趣。一名本地貓奴最近領養了一隻小貓回家，就在他擔心小貓無法和家中的貓咪好好相處之際，小貓竟然識趣地用一招就化解了危機。
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