曼基貓丨短腿喵狩獵時步姿超奇妙　魔性步伐令百萬網民無限重播！

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-04 13:49

喵星人實在是很神秘的生物，牠們還藏了多少不為人知的秘密呢？ 這隻來自日本的曼基貓，最近在網絡上竄紅。一段只有8秒鐘的影片，卻吸來過百萬人次瀏覽，以及4萬次轉推。畫面中，一隻短腿貓咪，躡手躡腳的走向鏡頭，而且還有一個地方極詭異，引起網民關注與懷疑。

（twitter@remupichi）

在日本有隻曼基貓Remu，牠平日和其他貓咪一樣，喜歡撒嬌親人，更喜歡與主人互動玩遊戲。不過，貓奴最近透露了Remu一個鮮為人知的秘密，就是牠狩獵時，走路的姿勢會特別奇怪！網民看了都感到不可異議：「詭異到以為是定格動畫！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟貓咪Remu的奇怪步姿是怎樣，會令網民覺得影片是修改過！▾▾▾

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網民看到曼基貓詭異的步姿時，紛紛表示這不可能！甚至懷疑影片是修改過，但Remu的主人澄清並沒有P圖，而且貓咪出現這個走路姿勢也不止一次！

網民感到不可異議，結果影片驚呼：「我以為是動畫，太好笑了」、「詭異到好可愛」、「牠看起來像P圖作品」、「臉部沒有晃動的行走真是太神奇了」、「腳踩小碎步但是臉完全定格」、「害我一直重播影片」。

▼▼同場加映：最近，台灣網民華子分享了家中貓咪呼呼的搗蛋行為。牠在凌晨三時跑了去雪櫃前，然後霸氣地單手把雪櫃門打開了！接着像是要住進雪櫃去了！媽崩潰到網上求助，希望得出阻止貓咪開雪櫃的好方法！▼▼

▼▼點擊圖片放大看，膠帶印封能否有效阻止呼呼「入侵」雪櫃▼▼

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點擊連結看全文：貓貓有麒麟臂 每天單手開雪櫃吃放題 媽用膠帶印封換來崩潰結局

▼▼同場加映：台灣有貓主表示，因當地受新冠肺炎疫情影響，妹妹近日都要在家中上網課。這天妹妹上網課期間，姐姐突然聽到睡房傳出怪異啪啪聲，她隨即開門查看，竟然驚見人貓親密行為，令她完全傻眼！▼▼

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