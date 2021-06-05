【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月5日：短毛家貓Benji

鑑於之前Benji有過被飼養的關係，這隻貓貓的性格都較為大膽，即使在陌生的環境下也能活得十分悠閒、自如。雖則Benji並不抗拒別人的觸摸，但因還未完全信任陌生人的關係，而暫時較少向人討摸。另外，根據前主人的描述，貓貓好像都不太喜歡與過於吵鬧或好動的小孩相處，是隻比較鐘情處於寧靜環境的貓咪。此外，Benji是隻貓流感帶菌者，故此主人需多加留意貓貓的身體狀況。你願意令Benji再次感受家的溫暖嗎？