【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月5日：短毛家貓Benji

撰文：敏兒
最後更新日期：
Benji
品種：短毛家貓
性別：雄性
年齡：5歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 389037
晶片編號：047 774 800
鑑於之前Benji有過被飼養的關係，這隻貓貓的性格都較為大膽，即使在陌生的環境下也能活得十分悠閒、自如。雖則Benji並不抗拒別人的觸摸，但因還未完全信任陌生人的關係，而暫時較少向人討摸。另外，根據前主人的描述，貓貓好像都不太喜歡與過於吵鬧或好動的小孩相處，是隻比較鐘情處於寧靜環境的貓咪。此外，Benji是隻貓流感帶菌者，故此主人需多加留意貓貓的身體狀況。你願意令Benji再次感受家的溫暖嗎？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年6月5日
領養毛孩，足以改變牠們一生，亦為自己生活添上不少樂趣。一名本地貓奴最近領養了一隻小貓回家，就在他擔心小貓無法和家中的貓咪好好相處之際，小貓竟然識趣地用一招就化解了危機。
+18
+18
+18
▼▼▼▼▼點擊相片看12樣新手貓奴考慮事項▼▼▼▼▼
+6
+6
+6