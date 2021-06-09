32kg西摩犬偷食烤雞、牛排後痾血　媽媽發警世文以後再不敢這樣做

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-09 08:00

狗狗的為食程度，是主人不容忽視的。 台灣有狗主在社交平台表示，日前與老公煮飯時，家中32公斤的西摩「Wuhoo」竟然偷吃他們的晚餐，包括烤雞及牛排。因為這些食物都是有調味，對狗狗的腸胃過於刺激，令到Wuhoo隔天痾血便，要即時就醫。是次意外令媽媽完全嚇呆，更發警世文指以後不敢再這樣做。

Wuhoo這天以飛快的速度，偷吃爸媽的烤雞及牛排。（Facebook@薩摩耶Samoyed Wuhoo）

狗主Wuhoo媽媽接受《香港01》訪問時表示，兩歲的Wuhoo，性格親人，非常貪吃，當媽媽拿零食出來時，狗狗會即時跑過來，慢慢就養成32公斤的身形。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前爸媽煮飯期間，為食的Wuhoo竟然偷吃他們的晚餐，媽媽憶述：「那天我只是去洗了一個碗，其實也就是沖一下水，轉過頭就發現牠偷吃去骨的烤雞！我馬上過去喝止牠！唸了牠兩句！後來我又進去廚房拿碗，牠就又偷吃牛排，動作超快速」。

隔天Wuhoo就落得貪吃的下場，就是痾血便！當媽媽看到地上全是鮮血時，秒速嚇呆，立即帶愛犬到診所，「牠患了急性腸胃炎，因為那些調味的東西，刺激了直腸肛門附近的黏膜組織，所以會流血」，而這次事件，更令媽媽醒覺到，以後都不可以這樣做。

▾▾▾點擊圖片放大看，Wuhoo偷食主人食物致痾血便，令媽媽醒覺到以後不可以再怎樣做？▾▾▾

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▾▾▾點擊圖片放大看，早前Wuhoo不滿被爸媽獨留車中，竟然出絕招召喚奴才，主人秒速嚇呆，唯有立即上車接回愛犬！究竟神犬西摩使出什麼絕招，逼使主人立即回來？▾▾▾

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網民看到Wuhoo的貪吃意外，紛紛留言表達安慰指「我只看到可憐的小寶貝」、「還好沒事！不然毛爸毛媽一定會非常的難過、傷心，自責！祝福嗚虎早日康復！」、「屋虎最乖了⋯⋯應該揍把拔、麻麻東西沒放好，引誘人犯罪」、「駡駡就好。不要打小狗」、「這幾天烏虎注意觀察」、「以後食物都只能放在安全的地方了」、「烏虎沒事就好」、「wuhoo要禁食幾天了」、「只好以後吃清淡一點了」、「西摩非常貪吃」。

▼▼同場加映：西摩總是給人傻呼呼、愛笑的形象，似乎不論發生了甚麼事，牠們也能用笑容應對，要惹牠們生氣絕非易事。但美國一位飼主竟輕易地「解鎖成就」，成功地惹家中的天使西摩，到底發生了甚麼事？▼▼

▾▾▾點撃圖片看到底飼主做了甚麼離譜事，令天使西摩也黑面！？▾▾▾

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▼▼同場加映：這隻來自日本的西摩犬，最喜歡就是有人陪牠玩，尤其是經常到家裏的速遞員叔叔，雖然每次只是相處幾分鐘，但牠總是很珍惜這相處時間。這天，速遞員叔叔又來了，狗狗趕緊找出自己心愛玩具，希望速遞員叔叔陪牠玩。沒料到牠叼出玩具時，速遞員叔叔已離開了。牠完全不能接受這現實，秒變得生無可戀般，翻肚倒臥地上。▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看，西摩犬Sakura得知速遞員叔叔忙於派件，後來為何露出了一副生無可戀的樣子】

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