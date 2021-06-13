【領養貓狗消息】《救狗之家》6月13日：唐狗Greyson

寵物
撰文：
最後更新日期：

Greyson

唐狗

男仔

年齡：3歲

晶片編號：841 066 307

大家好，我叫Greyson呀！平日最鍾意去跑步，同埋陪住你四圍去探索。為咗表達我嘅熱情，我會經常跳起身親吻，同埋畀個大大嘅擁抱你！當然，你有零食喺手，我會更加開心啦！
唐狗Greyson

《救狗之家Hong Kong Dog Rescue》領養須知：

豁免牌照號碼︰ORG-00001

如果有興趣領養毛孩，請到《救狗之家》網站填寫領養問卷

詳細資料可看《救狗之家》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年6月13日

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同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。

【點擊圖片放大看，究竟這隻有缺陷的狗狗命運如何？牠現在生活得好嗎？】

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點擊連結看全文：西藏獵犬｜缺陷狗被棄更險遭安樂死　媽大愛收養：牠教曉了我許多

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