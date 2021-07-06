【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月6日：短毛家貓Rose & Ronin

寵物
撰文：
最後更新日期：

Rose

品種：短毛家貓

性別：雌性

年齡：10歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：505984

晶片編號：605 016 057

Ronin

品種：短毛家貓

性別：雄性

年齡：10歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：505985

晶片編號：605 011 783

因主人生病住院的關係，在無可奈何的情況下就決定將Rose與Ronin這一對老貓咪送到愛協中心。由於兩隻貓貓的性格都是屬於相對慢熱，故此每逢轉換到新環境時，Rose和Ronin都會顯得較為膽小；大部分時間都會選擇躲在窩裡。相比之下，Rose是較勇敢。當沒有人時，Rose會獨個兒走出小窩，並且四周探索。但當有人出現的時候，Rose便會立刻回到窩裡，跟Ronin黏在一起。如你想衝破你與牠們之間的隔膜，可嘗試利用牠們最愛的魚罐罐！你願意讓Rose和Ronin再次感受家的感覺嗎？
短毛家貓Rose & Ronin

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年7月6日

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