【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月6日：短毛家貓Rose & Ronin

因主人生病住院的關係，在無可奈何的情況下就決定將Rose與Ronin這一對老貓咪送到愛協中心。由於兩隻貓貓的性格都是屬於相對慢熱，故此每逢轉換到新環境時，Rose和Ronin都會顯得較為膽小；大部分時間都會選擇躲在窩裡。相比之下，Rose是較勇敢。當沒有人時，Rose會獨個兒走出小窩，並且四周探索。但當有人出現的時候，Rose便會立刻回到窩裡，跟Ronin黏在一起。如你想衝破你與牠們之間的隔膜，可嘗試利用牠們最愛的魚罐罐！你願意讓Rose和Ronin再次感受家的感覺嗎？