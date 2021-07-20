【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月20日：短毛家貓Ah Meh

這隻貓貓之所以會被命名為阿咩，全因為牠的叫聲是「咩～咩～」。在探訪期間，應該都不難看見阿咩撒嬌的樣子；牠會不斷一邊將身靠在玻璃，又會一邊用自己獨特的「咩咩」聲吸引你注意。除此之外，阿咩亦十分貪吃！每次一放食物在牠面前，牠都會馬上吃掉！但未來主人需注意：協會獸醫推斷阿咩可能因神經問題而導致排尿困難，故此需長期食用藥物和配方糧，我們建議主人在領養後帶貓貓看神經專科。阿咩現正等候一個溫暖的家，你能成為牠的家人嗎？

短毛家貓Ah Meh