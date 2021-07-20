【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月20日：短毛家貓Ah Meh

Ah Meh
品種：短毛家貓
性別：雌性
年齡：7歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 493954
晶片編號：603 037 328
這隻貓貓之所以會被命名為阿咩，全因為牠的叫聲是「咩～咩～」。在探訪期間，應該都不難看見阿咩撒嬌的樣子；牠會不斷一邊將身靠在玻璃，又會一邊用自己獨特的「咩咩」聲吸引你注意。除此之外，阿咩亦十分貪吃！每次一放食物在牠面前，牠都會馬上吃掉！但未來主人需注意：協會獸醫推斷阿咩可能因神經問題而導致排尿困難，故此需長期食用藥物和配方糧，我們建議主人在領養後帶貓貓看神經專科。阿咩現正等候一個溫暖的家，你能成為牠的家人嗎？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年7月20日
領養毛孩，足以改變牠們一生，亦為自己生活添上不少樂趣。一名本地貓奴最近領養了一隻小貓回家，就在他擔心小貓無法和家中的貓咪好好相處之際，小貓竟然識趣地用一招就化解了危機。
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