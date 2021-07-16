《大叔的愛》真人版！5位愛寵男藝人　蘇志威被狗咬仍坦護：我錯

【大叔的愛/ViuTV/黃德斌/MIRROR/呂爵安/Anson Lo/田一雄/盧瀚霆】由MIRROR成員Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、及黃德斌等主演的ViuTV劇集《大叔的愛》熱潮席捲全城，今晚（7月16日）會播出大結局，情節令人期待！

其實《大叔的愛》都有真人版！說的就是圈中多位年屆「大叔」之齡的愛寵男藝人，他們一直都對自家毛孩不離不棄，其中蘇志威曾經被高加索犬咬傷，但仍然坦護牠，指是自己問題！



蘇志威曾經被家中高加索犬咬傷左手，但仍然坦護愛犬。（Facebook@劉小慧）

蘇志威與劉小慧夫婦兩人都是喜歡動物的人，家中養有貓狗。蘇志威曾經被愛犬「Bear Bear」咬傷左手，但沒有責怪牠，反而坦護愛犬，更認為是自己做錯。Bear Bear最後在年初畢業到了彩虹橋，兩人傷心不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，回顧蘇志威與愛犬的點滴感情故事。他曾被愛犬咬傷，但仍坦護指是自己做錯事】



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14歲愛犬QQ早前因肺癌而離世。（Facebook@ Gregory 河國榮）

河國榮

河國榮是圈中知名的愛狗之人，他在2000年開始領養村屋附近流浪的狗狗「Dallas」，高峰時期一年收養9隻，最終家有13狗。後來狗狗們開始患上不同的重病，包括患椎間盤突出、骨癌等，只要有一絲希望，他都盡力醫治牠們，結果欠債多達80萬！

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袁文傑愛貓逝世後，他仍保留囝仔所用的貓砂盆。（Facebook@袁文傑）

袁文傑

袁文傑愛貓「囝仔」前年因癌病逝世，對他造成甚大打擊，袁文傑仍未能完全釋懷，去年他更發文坦言仍保留囝仔所用的貓砂盆，並親自解釋背後原因，引起不少貓奴共鳴。

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姜皓文和殷寧已經結婚21個年頭，兩人非常愛毛孩。（Instagram圖片：black_gorgor）

姜皓文

姜皓文（黑仔）與殷寧已經結婚21個年頭，雖然他們二人並沒有兒女，不過家裏卻有不少毛孩，他們飼養了6隻狗、1隻貓，是個非常熱鬧的家庭。他在家絕對是位慈父，經常縱容貓狗，最愛錫孻女「NaNa」。NaNa還視他為情人，只要殷寧稍為靠近，就會呷醋。

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張衞健與張茜超愛毛孩。（微博：張衞健）

張衞健

張衞健為照顧定居於香港的80多歲母親，早在一年多前回港，隨後受新冠肺炎疫情影響，一直留居香港，與愛妻張茜分隔兩地。早前張衞健終於踏上回家之路，與分開531天的張茜團聚！不過令他心生掛念的，又豈止張茜一個呢？

▾▾▾張衞健掛念的不止張茜？點撃圖片放大：看他掛念的「女生」們▾▾▾



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這5位娛樂圈中的型男「大叔」一直對愛寵關懷備至，視牠們為家人，大叔的愛真是毋庸置疑 ！

同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。



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同場加映：商台DJ少爺占原來是DJ界的隱形富豪！他不單踩過界主持電視節目、拍攝廣告，還舉辦棟篤笑、演唱會，密密搵銀買「磚頭」，多年來先後購入多個物業。2018年，少爺占以近3千4百萬元購入西貢傲瀧面積逾1千8百呎高層單位自住。



▾▾▾少爺占密密搵銀買磚頭！點撃圖片放大：看西貢霸氣豪宅！▾▾▾

