【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月23日：短毛家貓阿咩

阿咩是隻十分愛說話的貓貓，每當進到貓房，總會聽到牠的叫聲。而阿咩之所以會不斷向人說話，有兩個原因。其一，就是牠肚子餓了，希望能夠快點從你手中討得食物。其二，由於阿咩也是隻非常親人的貓咪，牠希望能夠藉著自己獨特的叫聲，來吸引你的注意，讓你去摸摸牠或拍拍牠的屁屁。但請主人留意：因阿咩本身神經出現問題繼而影響到泌尿系統，現需食用配方糧。我們亦建議主人在領養後帶阿咩去看神經專科以尋求更專業的意見。阿咩正在中心等待著一個溫暖的家，快來探望牠吧！

短毛家貓阿咩