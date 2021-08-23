【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月23日：短毛家貓阿咩

撰文：敏兒
出版：更新：

阿咩

品種：短毛家貓

性別：雌性

年齡：7歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 493954

晶片編號：603 037 328

阿咩是隻十分愛說話的貓貓，每當進到貓房，總會聽到牠的叫聲。而阿咩之所以會不斷向人說話，有兩個原因。其一，就是牠肚子餓了，希望能夠快點從你手中討得食物。其二，由於阿咩也是隻非常親人的貓咪，牠希望能夠藉著自己獨特的叫聲，來吸引你的注意，讓你去摸摸牠或拍拍牠的屁屁。但請主人留意：因阿咩本身神經出現問題繼而影響到泌尿系統，現需食用配方糧。我們亦建議主人在領養後帶阿咩去看神經專科以尋求更專業的意見。阿咩正在中心等待著一個溫暖的家，快來探望牠吧！
短毛家貓阿咩

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年8月23日

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