【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月23日：短毛家貓阿咩

阿咩
品種：短毛家貓
性別：雌性
年齡：7歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 493954
晶片編號：603 037 328
阿咩是隻十分愛說話的貓貓，每當進到貓房，總會聽到牠的叫聲。而阿咩之所以會不斷向人說話，有兩個原因。其一，就是牠肚子餓了，希望能夠快點從你手中討得食物。其二，由於阿咩也是隻非常親人的貓咪，牠希望能夠藉著自己獨特的叫聲，來吸引你的注意，讓你去摸摸牠或拍拍牠的屁屁。但請主人留意：因阿咩本身神經出現問題繼而影響到泌尿系統，現需食用配方糧。我們亦建議主人在領養後帶阿咩去看神經專科以尋求更專業的意見。阿咩正在中心等待著一個溫暖的家，快來探望牠吧！
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年8月23日
領養毛孩，足以改變牠們一生，亦為自己生活添上不少樂趣。一名本地貓奴最近領養了一隻小貓回家，就在他擔心小貓無法和家中的貓咪好好相處之際，小貓竟然識趣地用一招就化解了危機。
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