中秋節帶狗狗玩水上設施兼賞月　精選4大寵物友善餐廳／燒烤場

眨眼又來到一年一度的中秋節。

不少人都喜歡在中秋節跟親朋好友到戶外BBQ，順道欣賞迷人的月色。這個人月兩團圓的日子，又豈可丟下家中的狗狗呢？其實有不少餐廳或燒烤場地都歡迎狗狗內進，讓主人能夠帶著狗狗暢玩一番！這次《香港01》便為大家精選出4間寵物友善的餐廳及燒烤場地，給大家一個選擇。



香港最大的寵物水上樂園！（Happy Park開心樂園）

Happy Park開心樂園

位於元朗錦田的Happy Park開心樂園，以「全港最大寵物水上樂園」作為賣點，場內有八個泳池、冰雪樂園，還有室內有冷氣的自助美容區，即使狗狗玩到全身濕漉漉，都可以乾乾淨淨地回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

樂園更不時會有特備狗狗活動，包括BBQ游水放題中秋晚會、狗狗潑水節，提供不同的主題供狗主們相聚、玩樂，惟燒烤只限包場或活動時供應。

▾Happy Park開心樂園場內豐富設施▾

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Happy Park開心樂園

地址：元朗錦田水尾村351號地下

電話：5502 6106

開放時間：

星期一至五 11:00-18:00

星期六及日 10:00-19:00

收費：每人$300/位（每人可帶1犬免費入場，額外犬隻$200）

＊設有免費停車場



（Cafe Wellcome x BBQ Place）

Cafe Wellcome x BBQ Place

有不少狗主都居住在九龍區，帶著狗狗不想千里迢迢到新界區BBQ，可以考慮位於九龍灣國際展貿中心的Cafe Wellcome x BBQ Place。

餐廳內有過萬呎空中花園，可容納超過400人，狗狗可以跟朋友一起在寬敞的空中花園玩耍。場內主打BBQ和自助餐，同時也可以單點套餐，價錢低至$38起，迎合不同需要的寵主。

▾▾▾即看現場環境！▾▾▾

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Cafe Wellcome x BBQ Place

地址：九龍灣國際展貿中心4樓21,23,25店

電話：2111 1411

開放時間：

星期一至五 18:00-22:00

星期六、日及公眾假期 12:00-22:00

收費：

（3小時 BBQ Buffet）成人每位$198、小孩$118



位於屯門的龍鼓灘海邊燒烤樂園。（Facebook圖片：龍鼓灘海邊BBQ）

龍鼓灘海邊燒烤樂園

位於屯門龍鼓灘海邊燒烤樂園，是間狗隻友善的燒烤場，狗主可攜狗隻進場，惟狗隻需要繫上牽繩，不可進入室內。主人不妨下午帶狗進場，先在海灘游泳，然後觀賞美麗的日落，傍晚再於BBQ場內享用燒烤，燒烤樂園晚上會亮起閃閃燈光。場內還有多項可供小朋友玩樂的設施，狗主還可以帶小朋友同行，享受天倫之樂。

所有狗隻進場後必須配戴狗帶，大型狗隻須配戴口罩。狗主不可把BBQ食物餵食予狗隻，大家記得要自備食物予狗狗，並自行清理狗隻的排泄物。

場地屬餐飲業C類，每枱客人不多於6人或每設施（燒烤爐）不多於6人。

▾▾▾龍鼓灘曾現中華白海豚！點撃睇靚景！▾▾▾

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龍鼓灘海邊燒烤樂園

地址：屯門龍鼓灘村136地段

查詢電話：2613 8129或5601 1002

營業時間：

星期二至星期日 12:00 - 23:00

星期一 休息

收費：

普通位成人$168；小童$128

海邊位成人$198；小童$158

冷氣位成人$220；小童$180

＊星期六日冷氣位加$20；

特別日子（中秋正日、翌日、國慶）加$40；

長者如出示長者證減$20

開爐另加$60

＊超大型免費停車場



白石燒烤環境優美！（Facebook圖片：白石燒烤 Whitehead Barbecue）

白石燒烤場

位於馬鞍山烏溪沙的白石燒烤場，是佔地過萬呎的大型燒烤場，座落於吐露港海旁，景致怡人。場內還有無數娛樂設施，適合大人小孩玩樂，大家不妨帶著狗狗與家人共聚天倫。

距離白石燒烤場僅15分鐘路程，即可到達白石沙灘，狗主可帶狗狗到沙灘游泳。可惜沙灘並無沖身設施，而燒烤場亦未有提供沖身地方，假如有意帶狗濕身游泳，記得要自備清水作沖身之用。

▾▾▾燒烤場對著吐露港美景！還能帶狗狗到沙灘游泳▾▾▾

白石燒烤場

地址：新界馬鞍山白石第1950號

查詢電話 : 2744 8188

營業時間：

星期一至日 10:00 - 22:00

假日營業時間另行安排

燒烤場收費：

按食物及餐飲收費，無最低消費。

散點食物閒日免租爐費，假日需收租爐費$200/爐

另有五人或以上套餐免租爐費。



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