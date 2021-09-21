【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月21日：短毛家貓毛毛仔

毛毛仔擁有了人人口中所說的反差萌；雖長著一張包包面，身軀卻出乎意料地健碩！儘管體態看起來頗龐大，但其實毛毛仔十分友善親人，平時當職員在工作桌上處理文件時，牠都會跳到桌上作伴。此外，毛毛仔喜歡探險的性格亦令牠膽識過人！即使遇上比自己身型更大的毛孩時，仍會不甘示弱地還口或還手！為避免出現口角衝突事件，我們建議單獨飼養。另外有一點主人還須注意：由於毛毛仔腸胃較敏感，容易出現肚瀉情況，故此正食用處方糧。如果你對毛毛仔有興趣，歡迎你來中心探望牠。

短毛家貓毛毛仔