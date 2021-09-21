【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月21日：短毛家貓毛毛仔

毛毛仔
品種：短毛家貓
性別：雄性
年齡：6歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 512558
晶片編號：605 024 321
毛毛仔擁有了人人口中所說的反差萌；雖長著一張包包面，身軀卻出乎意料地健碩！儘管體態看起來頗龐大，但其實毛毛仔十分友善親人，平時當職員在工作桌上處理文件時，牠都會跳到桌上作伴。此外，毛毛仔喜歡探險的性格亦令牠膽識過人！即使遇上比自己身型更大的毛孩時，仍會不甘示弱地還口或還手！為避免出現口角衝突事件，我們建議單獨飼養。另外有一點主人還須注意：由於毛毛仔腸胃較敏感，容易出現肚瀉情況，故此正食用處方糧。如果你對毛毛仔有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年9月21日
領養毛孩，足以改變牠們一生，亦為自己生活添上不少樂趣。一名本地貓奴最近領養了一隻小貓回家，就在他擔心小貓無法和家中的貓咪好好相處之際，小貓竟然識趣地用一招就化解了危機。
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