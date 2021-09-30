南韓每年屠宰過百萬隻狗　文在寅一個決定將終結食狗肉文化

不少地方仍有食狗肉的文化存在，而南韓便是其中一個。據統計，南韓人每年便吃掉近100萬隻狗。吃狗肉這習俗由來已久，因此雖然受到不少團體反對，但仍未能根除。不過，南韓總統文在寅在9月27日時，便要求相關部會研議禁食狗肉方案，並加強動物保護管理體系。



南韓總統文在寅也有養狗，因此他對禁食狗肉問題上，往往表示支持。（Cheong Wa Dae）

「是時候認真考慮一下禁止吃狗的方案了」這是南韓總統文在寅在聽取關於改善寵物棄養管理體系相關報告後，所得出的結論。

南韓政府預計會提出寵物棄養管理體系改善方案，其中可能包括禁食狗肉方案。雖然南韓並非首次就食狗肉文化，採取管制行動。例如在2018年時，便曾對南韓最大狗肉販賣點「牡丹市場」作出整頓工作。但始終未有明文規管食狗肉是違法，因此縱使關閉了不少非法屠宰場，狗肉仍出現在特定餐廳或市場中，甚至被老年人視為滋補品。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，現時南韓食狗肉文化的情況。

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南韓動保組織「Kara.animal」在製作的動畫面表示，「所有狗狗都是寵物，根本沒有食用狗的存在」強烈表達了要為狗狗爭取權益的訴求。其實早在2017年時，修訂的「動物保護法」裏已表明，狗隻不屬於家畜類，所以食用貓狗肉、內臟將會被檢控，但由於沒有嚴格執行，所以才會讓食狗肉文化沒法終結。

▼▼同場加映：這隻狗狗天生前腳便有異常情況，牠的前腳掌竟然是上下反轉了。雖然牠似乎已習慣，但每當看到牠走路時如此痛苦，動保組織的義工都很是心痛。最近，有大學獸醫學院答應，替小狗進行手術，最終結果會如何呢？▼▼



點擊圖片放大看，Siggi是否能順利完成這個高風險手術呢？牠的近況如何？

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▼▼同場加映：事件發生在本月（9月）中，有人發現一隻出生約2周的小奶狗，被一隻猴子抱著走，雖然村民有嘗試叫囂喝止，可惜沒成功攔截下來，最終猴子帶着小奶狗逃往樹林方向。▼▼



點擊圖片放大看，村民用什麼機智方法，才能成功奪回被擄走的小奶狗呢？

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