想同寵物賞櫻玩雪？必睇毛孩出國懶人包　大熱私人飛機旅行團

香港人出名熱愛旅遊，隨着疫情緩和，多國放寬旅遊限制，相信大家已急不及待計劃行程，與心愛的寵物一同出國，打造難忘回憶。雖然出發前需經過複雜的手續，但原來帶寵物一齊飛並不如想像般困難，以下為大家整理「毛孩出國懶人包」，無論想一齊衝出亞洲，或是「返鄉下」過白色聖誕都完全無難度！



香港人對日本旅遊的狂熱程度絕對毋庸置疑，所以不少人會選擇與毛孩「返鄉下」留下美好的旅行回憶，到底應如何掌握帶寵物去日本的預算？



1. 入境文件申請及疫苗接種

主人需提前辦理香港漁農自然護理署及日本農林水產動物檢疫所出入境時的文件申請及疫苗接種。

2. 寵物去程機票

提供此服務的國泰航空及香港航空一般以超額行李收費，重量是根據寵物及寵物箱的總重量計算，以日本東京、大阪、沖繩及北海道為例，以USD10至USD20/KG計算，例如寵物重量加寵物航空籠及水樽等合共15KGS，即約HKD2,340（15KGS x USD20 x 7.8）。

3. 寵物回程機票

由於香港要求所有活體動物入境時必須以Cargo貨運形式辦理，即與主人乘坐同一班民航客機之寵物專用恆溫艙，收費會以CBM及總重量計算，實際數字視乎日本物流公司而定。

4. 出入境代理

可以委托代理一條龍處理，也可以聯絡當地貨運代理商，單一處理航空運輸。

5. 寵物到港後的清關及檢疫手續

費用全免惟步驟較繁複。

6. 寵物航空籠

視乎航空公司要求寵物的規格，價位由HKD400至HKD3,500不等。

近年愈來愈多人帶同毛孩衝出香港，不少主人會選擇Pet Holidays人寵旅行團的一站式服務。

要成功帶寵物去旅行，出發前需做足準備功夫。為節省時間，不少主人會選擇透過寵物旅行社的一站式服務，而寵物假期Pet Holidays便是其中一間人氣之選。Pet Holidays除了代辦以上的自由行服務，更貼心推出「同坐、同吃、同睡、同玩」的人寵旅行團套餐，其專業團隊於旅遊業擁有超過10年經驗，由人寵乘坐的私人飛機，至落地後所有酒店、食用、景點等配置均一應俱全。旅行社已推出8月的英、法自由行、12月的「關東聖誕白雪遊」、2023年3月的「香川動漫櫻花遊」，全程與毛孩一同體驗當地特色景點，留下無價回憶。

民航客機會限制動物數量，機艙環境較侷促，所以不少主人會考慮Pet Holidays的私人飛機服務，方便大家全天候照顧愛寵。

「關東聖誕白雪遊」與毛孩共度浪漫冬日

今個12月20至26日，一於帶毛孩踏足日本關東，乘坐登山纜車與海底觀光船上山下海；同穿和服到神社祈福；入住寵物友善的酒店，當然不少得絕美風景打卡位與Shopping時間，全程享受「同機同艙、同食、同車、同睡、同玩」的全新聖誕體驗！

「香川動漫櫻花遊」感受漫天櫻花飛舞

每年3月便是櫻花盛開的季節，想同毛孩欣賞漫天櫻花的壯觀美景，便要留意Pet Holidays推出的「香川動漫櫻花遊」。旅行團除了會帶大家到櫻花秘景打卡，更會到訪特色卡通人物動漫主題公園與一系列寵物友善景點。Pet Holidays了解主人愛錫寵物的心情，提供與毛孩同坐的私人飛機服務，方便大家全天候照顧愛寵。

（資料及相片由客戶提供）