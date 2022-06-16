寵物健康｜退化性關節炎不可逆轉　改善疼痛恢復活力必做3件事

毛孩不會說話，平日的一舉一動都要靠主人的細心觀察。隨著毛孩年紀漸大，身體的小毛病亦會慢慢增加，甚至影響牠們的日常生活和行為習慣，當中關節炎更是無法「斷尾」，主人只可設法延緩關節炎的影響，作為主人的你，又應該如何幫助身邊的小毛孩呢？



狗狗8歲以上8成有關節炎

關節炎對年老毛孩來說絕不罕見，年過8歲的狗狗患上退化性關節炎的機會高達8成，而14歲以上的貓貓亦有高達8成機會在X光下發現退化性關節炎，隨著寵物的壽命愈來愈長，牠們有退化性關節炎只會有增無減。此外，體型較重的狗狗，包括哈士奇、德國狼狗，由於關節負擔大，發炎的機會亦會相對地高，而貓狗的基因亦是影響患上退化性關節炎的因素之一，臘腸、柯基、柴犬、芝娃娃等狗狗，和喜馬拉雅、波斯、緬因、摺耳等貓貓，年老後患上關節炎的機會亦較高。

原來近年深受香港人喜愛的柴犬，都有較高機會在年老後患上退化性關節炎。（資料圖片）

按圖看毛孩患上關節炎的徵狀（圖卡顯示）

患關節炎時會出現病徵

1.跳躍前會猶豫

如果毛孩過去喜歡蹦蹦跳跳，但現在開始猶豫，或要借助椅子或其他物體來減少跳躍的距離，便有可能是因為關節痛而變得小心翼翼。

2.減少活動

有關節炎的小寵物會愈來愈討厭活動，減少活動又會令體重增加，令關節炎問題惡化，造成惡性循環。

3.日常行為改變

毛孩一般都有既定的行為，例如平日喜歡討摸，但突然出現咬人、生氣或哀鳴等反應，那可能是觸碰到牠的關節患處所致。

忍痛是本能 靠主人日常觀察

雖然寵物的關節退化令毛孩承受痛楚，不過牠們一般不會表現出來，而貓貓更是忍痛方面的「高手」，全因來自先天的本能。在大自然的法則中，弱肉強食是永恆不變的定律，如果動物表現痛苦，會更容易被其他動物捕獵，因此需要主人細心的觀察，才能找到寵物生病的端倪。

貓貓是忍痛「高手」，所以各位貓奴要細心留意主子的身體及行為變化。（VCG）

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改善關節痛必做3件事：



雖然寵物患上關節炎是無法逆轉，不過只要有適當的護理，毛孩都可以回復活力。

磁磚地板宜鋪軟墊減壓力

愛護動物協會的寵物保健計劃提醒主人，要特別留意年老寵物的步姿，如果出現跛腳、走路僵硬、或者走路時出現「外八字」等情況，就要及早就醫。協會建議，如果家居用磁磚地板，可以鋪上軟膠墊、瑜伽墊，減輕寵物的關節在走路時所承受的壓力。

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少吃少餐多散步 減肥助減關節炎症狀

此外，體重無疑會令毛孩的關節承受不少壓力，所以主人宜幫年老又過重的毛孩減肥，減輕關節的壓力。少食少餐及減少進食零食是一個理想的方法，既可以減少營養的吸收，同時亦可以降低蛀牙的機會。另一方面，主人亦可以選擇適量增加毛孩的運動量，如散步，但跑步等劇烈運動絕對不宜，以免適得其反。

主人發現毛孩有關節炎的病徵，除可以進食補充品之外，亦可以帶牠們外出多做適量的運動。（資料圖片）

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外加補健品 修復軟骨延緩惡化

除了多做運動之外，市面上亦有不少寵物適用的補充品，可以改善寵物的關節情況。恩典動物醫院獸醫Dr. Doris曾接受訪問時指，坊間有不少毛孩保健產品，針對不同需要，而有關節問題的寵物，可以進食含有葡萄糖胺、軟骨素及有機硫成分的補充品，改善關節健康。其中葡萄糖胺和軟骨素有助修復軟骨磨蝕和軟骨再生，增強關節活動能力。不過，她提醒被磨蝕的軟骨不會再生，只可延遲退化速度，所以一旦發現問題，就應及早進食含有葡萄糖胺和軟骨素成分的營養補充品，維持軟骨健康。

恩典動物醫院獸醫李祉君。（資料圖片）

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按圖看市面上購買到的寵物關節保健產品