狗減肥｜肥胖狗易糖尿病　判斷過肥關鍵在肋骨　教你4大減肥方法

貓狗時常被當作家人般對待，很多貓狗的飲食都非常豐盛，生怕狗狗營養不良，因此就放任牠吃，而且又少於運動，體型就越來越控制不住了。 這一點和人類一樣，很多人也是明知道少運動容易肥胖，但是自己總是做不到自律，包括吃高熱量的東西，也長時間坐在辦公室不運動，體重秤上的數字不斷地增加。

按圖看自己狗狗是否過肥，及4個減肥的方法▼▼▼

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主人變胖了，寵物也會變胖！其實也很好理解，主人變胖的原因通常是因為運動不足，還吃得多，如果主人能積極帶狗外出散步，自己和狗都不容易變胖。

美國寵物食品協會（PFI, Pet Food Institute）8月份針對68位台灣獸醫進行寵物肥胖臨床觀察調查，發現逾7成獸醫門診中，40%以上比例的就診貓咪有肥胖問題；但肥胖問題不僅發生在運動量較低的貓，養狗的飼主也千萬不能掉以輕心。根據美國寵物食品協會於今年1月份，針對全台1244位犬貓飼主進行「2020台灣寵物體重管理飼主認知調查」，發現全台近六成（57.7%）的貓狗都有減肥的空間。

調查中也觀察到，家中寵物過重的飼主中有過6成（64.6%）飼主知道寵物過重，但卻未曾嘗試為寵物進行減重；主要認為「幫寵物減肥很困難」，及近37%的飼主抱持「胖胖的很可愛」而選擇不採取減重行動，進一步應證了多數飼主面對寵物肥胖的態度不夠積極。

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如何判斷狗狗過肥？

飼主可以根據小動物獸醫學會（WSAVA）的體態評分系統（Body condition score, BCS），透過垂直觀察寵物身軀進行判斷。其1-4分為過瘦，透過肉眼可明顯看到肋骨；5分為理想體態，手指輕壓可以感受到肋骨；6-9分則表示過胖，手指輕壓觸摸感受不到肋骨，在此範圍的寵物需要進行減重行動。此外，針對品種狗通常會有一個正常體重的平均值，飼主能夠以此進行寵物的體重評估。

狗狗肥胖危害多

狗狗肥胖往往會伴隨各種各樣的健康問題，包括關節炎、糖尿病、高血壓、肝臟疾病等，甚至導致狗狗壽命縮短。

狗狗減肥的方法

1. 吃減肥狗糧

現在狗糧種類相當多，針對肥胖狗狗的減肥狗糧許多品牌都有，這種狗糧的特點就是含有的脂肪和蛋白質成分少，而粗纖維比較多，狗狗吃這種狗糧可以避免過多的營養在體內繼續堆積。

2. 少食少餐，定時定量

適當地減少餵食的量和次數，讓狗狗餓着點兒不會有什麼問題的。只是給胃口很好的狗狗減少餵食的量一下子不能減得太多，以免引起狗狗的身體不適造成低血糖。

3. 多運動

增加運動量也是狗狗減肥的必要手段，當然運動量一下子也不能增加得太多，要循序漸進，讓狗狗的身體逐漸適應。

4. 減少零食

管住給零食的手，不然狗狗的減肥計劃就要泡湯了。

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