寵物扮靚｜狗狗剪毛5須知太短易中暑？鴨胸護膚謹記這1步防胰臟炎

夏天天氣又熱又潮濕，一不留神就有機會中暑。狗狗都一樣，主人或會身同感受，毛髮長長或會讓狗狗悶熱難耐，於是思考要不要為牠剃毛，清爽涼快避免中暑。不過，為狗狗修毛之前有5大事項要注意，若然處理不當，有機會令狗狗患上皮膚病！



Hana視花花為親生女般照顧。（圖片來源：港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

Hana菊梓喬視「肥花」為己出 比自己生命重要

不少主人都視小動物如己出，把牠們當作子女般悉心照顧，人氣歌手Hana菊梓喬，5年前入行時，便開始飼養混種狗「花花」，視牠為「親生女」般看待，會親自為花花剪毛外，還喜歡冬天時為牠打扮，穿上不同靚靚衣服，保暖之餘又吸引眾人目光。Hana在港台節目《與Pet Pet有約》中還透露，去年花花突然患病入寵物醫院，獸醫表示對牠的病情不表樂觀，主人要做好寵物離世的心理準備，令Hana傷心痛哭，這才察覺狗狗在自己心目中的地位，原來比自己更重要。幸好花花後來病情好轉，身體亦愈來愈健壯，Hana更笑稱狗狗花名為「肥花」！

Hana喜歡冬天時為肥花打扮，穿上不同靚靚衣服，保暖之餘又吸引眾人目光。（圖片來源：港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

肥花嘴刁偷吃貴價和牛 一般食材視若無睹

與花花相處了5年時間，Hana表示期間發生過不少趣事，「有次在家吃火鍋，除了一般食材之外，更買了貴價和牛，準備與家人好好享用。誰知一個不留神，就給花花偷吃了整碟和牛，更氣的是花花專挑最貴的和牛偷吃，其他食材一既視若無睹。」令Hana又氣又笑！

Hana分享有次在家吃火鍋，花花偷偷把所有和牛都吃掉，認真識食！（圖片來源：港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

剪毛5大注意事項 愈剪愈易中暑

除了Hana，不少主人都愛替愛犬修理毛髮，尤其夏天炎熱潮濕，總覺毛髮愈短愈涼快，甚至把狗狗所有毛髮剃光，看起來也較清涼舒適。不過，毛髮對於動物原來很重要，若把所有毛剃光，不單不易散熱，甚至造成皮膚疾病。即使光顧寵物美容院，事前也要檢查好身體，以識別到美容院後有否造成損傷。

原來為毛孩剪毛前，都要有5點需要留意！（圖片來源：Pixabay）

1. 狗狗皮屑易令人過敏



狗狗皮屑細胞是其中一種過敏源，而剃毛之後更容易令狗狗皮屑四處飛散，讓過敏情況更嚴重。

2. 減低體溫調節效率易中暑



部分金毛尋回犬、邊境牧羊犬、鬆獅犬等犬種都擁有「雙毛層」，夏天時內層毛會換季脫落，與外層毛之間產生更多空隙，幫助狗狗皮膚散熱循環，若胡亂剃毛反而增加狗狗中暑的機會。

3. 永久性毛髮損壞



有些人會覺得反正剃完毛還會再長出來，但重新生長的毛髮通常會比原本的細軟，使散熱和保暖功能大幅降低，且更容易打結、失去光澤，反而比原本的毛更難保養。

原來胡亂幫毛孩剪毛，有機會令牠們患上皮膚病。（圖片來源：Pixabay）

延伸閱讀：夏天幫狗狗剃毛散熱反而導致6大問題 修剪毛髮到這長度最合適

4. 失保護功能易患皮膚病



毛髮有保護皮膚免受紫外線和蟲咬的功能，剃毛後狗狗會容易曬傷、被蚊蟲叮咬，增加患皮膚病的風險。

5. 到美容院前檢查身體



把寵物留在美容院內無論修毛或修甲，事後或會發覺損傷。為了識別是否原有的問題，還是美容時造成，宜先檢查清楚身體以免錯怪他人。

西蘭花番薯煎鴨胸（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

鮮鴨胸改善皮膚健康 去皮免患胰臟炎

愛錫自己的小毛孩，食物自然要小心選擇。除了營養均衡之外，部分食材或會令牠們皮膚敏感。今集節目示範了西蘭花番薯煎鴨胸，既美味又有營養。獸醫陳子浩表示，鴨胸相比豬肉或牛肉，甚少對寵物造成敏感，而且含豐富蛋白質。不過鴨皮油分高，如果吸收太多油分，寵物或有機會患上胰臟炎，因此烹調時記得去皮處理，另外亦要選擇新鮮或急凍鴨胸，煙燻或已調味的鴨胸因鹽分過高亦不適宜。除了鴨胸，三文魚、寶石魚等食物也適合毛孩，因為這些魚類含有豐富的脂肪酸，可改善毛孩的皮膚。

按圖看西蘭花番薯煎鴨胸做法：

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做法：

1.番薯去皮及切片

2.鴨胸切件、西蘭花切件

3.鴨胸及蔬菜分別用滾水煮熟

4.鴨胸盛起去皮，用細火白鑊煎香

5.西蘭花及番薯盛起上碟，最後放上鴨胸即成

寵物球蟒 花紋美麗個性溫馴

除了毛孩，近年爬蟲類亦深受市民歡迎。另一位嘉賓Tira就帶了兩條球蟒上節目，分享她飼養的心得。當初她因看到蟒蛇的花紋很美而考慮飼養。一般人以為蟒蛇性格凶猛，會襲擊其他動物，但Tira則謂球蟒很溫馴又容易飼養，平日喜歡躲在幽暗的環境中，故一個鋪滿木屑的膠箱和一個假山便可。

球蟒個性溫馴，且有美麗的花紋，不過與主人的互動性不高，飼養前要考慮清楚。（圖片來源：港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

冰鮮老鼠為主糧 與主人互動性低

Tira提醒「球蟒一般有30至35年的壽命，而且與主人的互動性低，如果經常拿上手把玩，有機會會打擾牠們的生活。」牠的主食為老鼠，一般會買冰鮮鼠，解凍後再餵食，「每星期只需餵飼一次，即使兩三星期不吃亦不影響健康，但食物需徹底解凍，否則易患腸胃炎。」另外冬天亦要長開保溫燈，如果氣溫不高不低，球蟒亦較易生病。

Tira表示，球蟒的主食為老鼠，相信不是人人都可以接受到！（圖片來源：港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

《與PET PET有約》第9集

時間：8月5日（星期五）晚上8時

頻道：港台電視31

