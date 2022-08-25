寵物護齒｜洗牙脫牙全身麻醉有風險　護齒3招少吃1種食物防牙周病

常說「牙痛慘過大病」，不少人都曾經歷牙痛之苦，不但令人坐立不安，食不下咽，甚至導致失眠，影響健康和情緒。其實小動物和人一樣，要避免牙痛需時刻保持牙齒衞生，如果有牙石或牙周病，都會令牠們減低食慾，令抵抗力下降和生病。不過，如果給牠們少吃一類食物，卻可大大降低寵物牙痛或患牙周病的機會。



Sheryl很珍惜與Monchi相處的時間，每逢假期都會帶牠到不同地方玩。（圖片來源：港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

寵物有口氣要注意！拔牙全身麻醉有風險

人和狗一樣，牙齒保養要做足，否則輕則有牙石問題，嚴重會有蛀牙或牙周病，需要全身麻醉做拔牙手術！就像港台節目《與Pet Pet有約》主持崔潔彤（Kity） 的寵物小豬，牠之前都受牙石問題困擾，Kity指小豬在9歲時領養回來，不久就發現牠有嚴重的口氣，後來看獸醫更發現小豬牙石問題嚴重，需要進行洗牙和拔牙手術，過程小豬需要全身麻醉，Kity坦言小豬的年紀不小，全身麻醉會有一定風險，所以叮囑其他寵物主人要留意毛孩的口腔健康。

除了牙痛之外，原來牙癢都會令主人大感頭痛，本集節目嘉賓、2018年亞姐冠軍梁雪瑤（Sheryl）養有一隻松鼠狗Monchi，Monchi是Sheryl和妹妹一同飼養，自她遷出後，照顧Monchi的責任才落在妹妹身上。Monchi小時候曾因出牙導致牙癢，小小的松狗鼠竟然不但咬破家中的梳化，連Sheryl的護照都咬碎，令她十分「勞氣」。

Monchi的樣子可愛，深得Sheryl與妹妹的歡心。（圖片來源：港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

少吃濕糧 減患牙齒疾病

想保持寵物的牙齒健康，坊間的寵物店一般有售潔牙骨，可以幫助寵物潔齒。不過，獸醫陳子浩表示，主人都不可以忽略幫毛孩定時刷牙的習慣，「主人可以定時用手指刷，甚至用紗布幫寵物潔齒，可大大減低牙石形成的機會。如果寵物牙齒健康，以狗狗壽命約十多年為例，大概只需洗牙2至3次就足夠。」濕糧亦會增加患上牙齒疾病的機會，所以建議主人多以乾糧餵食寵物，減少患上蛀和牙周病等風險。

寵物護齒3大方法：

1. 經常以牙刷，手指刷或紗布幫寵物刷牙

2. 使用具潔齒作用的咬牙膠、玩具或潔齒棒

3. 減少食用濕糧，並定時帶寵物見獸醫檢查牙齒

三文魚青菜蛋卷 先去魚皮減胰臟負擔

除了刷牙，多進食有益的鮮食也可以令寵物更健康。陳子浩表示，三文魚有豐富的奧米加3和蛋白質，對寵物的關節有益，不過三文魚含有豐富魚油，毛孩涉取過量，或會損害胰臟功能，建議餵食前先去皮。另外，青菜和雞蛋也含有維他命，令毛孩更健康。

按圖看三文魚青菜蛋卷食譜步驟：

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做法：

1.準備一鍋熱水，把青菜煮熟

2.蒸熟三文魚備用

3.拂勻雞蛋

4.三文魚去皮，挑走魚骨，並壓碎魚肉

5.盛起青菜，剪碎

6.剪熟蛋皮，放上青菜碎及三文魚碎

7.捲起蛋皮，盛起即成



十號波與小豬麥皮和麥當當的相遇

寵物豈只貓狗可愛，想養小動物的你，可有想過養小豬？節目的另一位嘉賓Charlie可算是把自己的家變成迷你動物園。作為動物義工的她，會將救回來的小毛孩暫托在家，她表示家中除了分別有十多隻狗和貓之外，亦有陸龜和鸚鵡，當中更飼養了2隻小豬麥皮和麥當當。Charlie表示，記得當日接到求助電話時正好是掛著十號風球，打開袋時才發現是2隻小豬，而且麥當當正發高燒，麥皮則有嚴重皮膚問題，情況不樂觀。後來經過獸醫的治療，才慢慢回復健康。

Charlie的家有如一個迷你動物園，所有寵物都可以和平共處。（圖片來源：港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

天天洗澡沒異味 去街如明星出巡

對於飼養小豬，Charlie當初其實毫無頭緒，不過幸好加入了一個台灣飼主群組，當中有網友給了不少有用的建議，才一步步學會照顧牠們。一般市民對小豬都有一個迷思，說小豬身上有臭味，不過Charlie指麥皮和麥當當喜歡潔淨，而且可天天洗澡，不會產生異味，而且牠們很聰明，Charlie教牠們坐、轉圈等小技巧，基本上一學就會，令人對小豬寵愛有加。每逢帶牠們出街，都會吸引一大班市民圍觀拍照，猶如明星出巡，有人又會向Charlie問關於養小豬的技巧，令她感到因為小豬的關係，拉近了人與人之間的距離。

2隻小豬的食量驚人，Charlie笑說牠們不會飽！（圖片來源：港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

《與PET PET有約》第12集

時間：8月26日（星期五）晚上8時

頻道：港台電視31

