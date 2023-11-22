24小時動物急診｜Creature Comforts個人化治療 用心守護毛孩健康

作為主人，我們都有機會遇到毛孩於深夜突然出現健康問題，需要送往獸醫診所治療的情況。為應對突如其來的緊急情況，需及早預備一間專業可靠、24小時服務的動物醫院。Creature Comforts東區動物醫院為毛孩提供體貼的24小時護理服務，悉心照顧毛孩各種健康需求。



Creature Comforts東區動物醫院提供24小時護理服務。

專業醫護團隊經驗豐富 分流制確保寵物得到適切治療

本港提供24小時緊急門診的獸醫診所有限，若凌晨時間寵物需緊急求醫，主人難免徬徨無助。Creature Comforts不僅僅是一家獸醫診所，更提供優質的醫療和富有同理心的服務。動物急診中心（AEC）的專業醫護團隊均接受過特別訓練，對急診病例和夜間護理具備豐富經驗。而且多文化背景的醫療團隊精通粵語、普通話與英文，有效避免出現溝通障礙，確保毛孩得到最專業的治療。

Creature Comforts動物急診中心（AEC）資深獸醫Dr. Nick

為確保求診寵物得到適切治療，AEC並非採用先到先治療的醫療制度，而是實施分流制度，即按照寵物病情的輕重緩急而定治理的先後次序。護士會先對到診寵物的情況，評估心率、呼吸率、體溫等生命徵象，並進行身體檢查，並根據其危急程度決定治療次序。若寵物情況危急，將可跳過初步的檢查步驟，獲獸醫優先處理。值得一提的是，主人到訪AEC前，可先致電中心簡單講述寵物情況，讓團隊能提早做好準備。

Creature Comforts寵物醫院配備各種影像檢查設備，確保寵物得到合適治療。

重視溝通 用心對待每名求診的主人與寵物

正因寵物無法以言語表達自己，醫療團隊需更用心感受牠們的需要。Creature Comforts重視坦誠開放的溝通，在進行任何評估或治療前，會先傾聽主人的顧慮，確保大家達成共識，共同創造更合適的治療方案。若寵物需要留院治療，主人未能陪伴在則難免心掛掛，所以醫療團隊會透過WhatsApp發送照片與短片，定時更新寵物的狀況，貼心服務令主人加倍安心。

寵物於陌生環境容易感到不安，尤其貓貓性格敏感，出外求診或會產生壓力。有見及此，Creature Comforts劃分貓貓與狗隻病房，並特別為有隔離需要、需加護處理的寵物設立專屬病房。其中貓病房環境寧靜，特設紓壓音樂，將毛孩就診的壓力減到最低。

貓病房環境寧靜，特設紓壓音樂，減低毛孩就診壓力。

動物急診中心（AEC）

營業時間：24小時

聯絡電話：2915 3999

地址：香港西灣河筲箕灣道256號地舖

動物急診中心(AEC)的服務內容及常見問題

（資料及相片由客戶提供）