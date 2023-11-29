上門獸醫紓解寵物焦慮 Creature Comforts全方位護理保障寵物健康

寵物抗拒看獸醫的情況常見，場面如打仗般混亂，令主人大為頭痛。對於容易緊張的寵物，上門獸醫服務既可避免出行壓力，更可於熟悉和放鬆的環境下得到專業照顧。擁有豐富上門獸醫服務經驗的Creature Comforts，將全面的獸醫護理融入服務，同時提倡預防醫學，與主人同心守護寵物健康。



面對陌生的診所環境，不少寵物都會感到驚恐，尤其是個性較敏感的貓咪。相反，家中熟悉的環境令寵物情緒較平靜，讓獸醫能按照牠們的節奏進行診療。上門獸醫服務更易被寵物接受，有助早期檢測於診所中有機會被忽視的問題，及早進行治療。Creature Comforts的上門獸醫服務包括疫苗接種、健康檢查、針灸、處理骨折問題、雷射治療等，多項治療方案適合大部分寵物需要。

相比陌生的診所環境，家中熟悉的環境令寵物情緒較平靜，獸醫亦能因應寵物的生活環境度身定制護理方案。

醫護團隊經驗豐富 全面護理方案保障寵物健康

上門獸醫團隊經驗豐富，為更有效地制定治療方案，高級獸醫Dr. Fallon重視與主人間的溝通，認為互信關係對寵物的健康與診療尤其重要。於眾多個案中，她對其中一隻老貓尤其深刻。Dr. Fallon憶述，當她到達主人的家中，準備為老貓進行安樂死服務時，主人表現猶豫，表示自己未準備好接受貓咪的離開。開放的溝通讓Dr. Fallon能夠更好地了解寵物的健康問題，從而提供更準確的診斷和治療建議。得悉主人的期望和需求，Dr. Fallon詳細分析病例，並提議嘗試讓貓咪在家進行治療。結果貓咪情況好轉，更度過了21歲生日，令大家既意外又感恩。

Dr. Fallon走訪各區，為有需要的主人與寵物提供服務。

除了一系列的治療服務，團隊亦提供全面的教育和建議，解釋各種預防措施、餵養計劃和行為建議，使主人能更了解如何照顧自己的寵物。Dr. Fallon分享，一隻5歲的狗狗會對進入家中的任何人吠叫，她建議主人無視吠叫聲，並透過零食建立信任和情感聯繫。一個月後，狗狗的情況明顯改善，不再對外來人士感到焦慮，順利完成疫苗接種。又例如餵藥這難題，強迫寵物服藥不僅對寵物和飼主造成壓力，也讓後續餵藥變得更困難。所以團隊致力根據每隻寵物的需求和主人的能力，量身定制護理方案，確保以寵物舒適的方法打造健康身體。

除了治療服務，團隊亦提供全面的教育和建議，使主人能更了解如何照顧自己的寵物。

主人是寵物的家庭醫生與護士

上門獸醫服務的另一個好處是，獸醫可親身就寵物的生活環境度身定制護理方案，建議主人選擇合適的家具擺設、飲食環境和寵物休息區，打造一個舒適、健康和安全的寵物友善環境。Creature Comforts相信，透過上門獸醫服務提供的專業護理知識，有助提升主人的意識，從而改善寵物的健康。作為負責任的主人，應細心留意寵物的健康狀況。要知道，當獸醫不在身邊時，主人便是寵物的家庭醫生與護士，負責觀察和關心寵物的情緒和行為變化，亦可記錄寵物的飲食習慣、體重等健康資訊作為參考。一但發現異常，需及時帶到獸醫診所，把握黃金治療時間。當主人在家餵藥時，勤於觀察寵物反應有助醫生調整治療方向，令療程更有效。

（資料及相片由客戶提供）