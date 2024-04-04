運動員曾受傷立志入讀物理治療　獲理大取錄如願修讀圓夢

理工大學今年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」取錄13名體壇健將，他們將於2024/25學年入讀理大課程，涵蓋不同科目。當中壁球運動員梁加萱在一次比賽中負傷上陣，深切體會到物理治療師的重要性，因而入讀物理治療學課程，感謝理大給予支持，安排導師個別跟進其學習需要，「在專注練習的同時，亦能跟上學業進度」。



香港超級聯賽球員潘沛軒將入讀理大英文及應用語言學（榮譽）文學士組合課程。（理大提供）

理大今年取錄的學生運動員分別曾在田徑、馬術、劍擊、足球、柔道、壁球、乒乓球、三項鐵人及武術等體育項目上代表香港於國際和區域賽事出賽，並取得優異成績，他們入讀的課程涵括多個科目，包括應用社會科學、英文及應用語言學、護理學、視光學、放射學以及物理治療學。

壁球運動員梁加萱將入讀理大物理治療學（榮譽）理學士課程。（理大提供）

獲錄取的學生運動員中，包括去年在亞洲青少年壁球團體錦標賽獲女子團體銀牌的壁球運動員梁加萱，她將入讀物理治療學課程。被問為何選擇修讀物理治療學，她憶述一次負傷上陣的經歷，明白到物理治療師的重要，因而決心朝這門專業發展，她形容物理治療學的課業量不輕，感謝理大給予支持，安排導師個別跟進我的學習和其他生活需要，「使我在專注練習的同時，亦能跟上學業進度，為未來裝備自己」。

另外，香港超級聯賽球員、代表香港出戰杭州亞運會歷史性打入四強的潘沛軒選修英文及應用語言學課程；去年分別在雅典衛城國際武術錦標賽及亞洲青少年武術錦標賽的散打項目獲得一金一銀的佳績的武術運動員戴洛銘，將會修讀應用社會科學課程。

武術運動員戴洛銘將入讀應用社會科學（榮譽）文學士組合課程（社會工作／社會政策及社會創業）。（理大提供）

理大副校長（教學）黃國賢教授歡迎13位學生運動員加入理大，期望學生運動員能在學習上展現他們在比賽中挑戰極限、突破自我的堅韌素質，啟發及激勵其他同學在各自領域不斷求進。

理大每年提供多項獎學金予學生運動員，以嘉許他們在體育方面的卓越表現，透過計劃入讀理大的精英運動員，可於修讀期內獲頒發高達40萬港元的獎學金。此外，理大亦提供學生宿舍，並為他們安排一系列的配套支援，包括導師個別學業指導、彈性課堂和評核安排，以及延長修讀年期。