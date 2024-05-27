城大雙聯課程畢業生關注婦女權益 跨文化交流增自信 確立學術抱負

隨著科技不斷進步發展，對整體社會的影響甚大，面臨的問題亦因而增加，人文及社會科學正正於當中起關鍵作用。香港城市大學－美國哥倫比亞大學雙聯學士學位課程畢業生李婧軒（Elina）在城大人文社會科學院主修公共政策及政治，她一直關注婦女權益議題，更於聯合國婦女地位委員會第68屆會議（會議）上，發表「女性可如何藉金融科技發展而實現經濟獨立」的演講，展示其為社會貢獻所長的決心。



金融科技為女性創造新機遇 向世界展示香港推動性別平等的努力

Elina關注婦女權益，修讀課程時曾參與研究女性賦權的項目，亦曾於關注同類型議題的智庫機構中實習。她對今屆會議主題「從性別角度解決貧窮問題及加強機制與撥款，聚焦探討婦女和女童的貧困問題，以促進達成性別平等及為所有婦女及女童爭取權益」深感興趣，一方面希望了解其他國家有關婦女權益的工作，同時向世界展示香港推動性別平等的努力。

香港城市大學－美國哥倫比亞大學雙聯學士學位課程畢業生李婧軒（Elina），於聯合國婦女地位委員會第68屆會議上，發表「女性可如何藉金融科技發展而實現經濟獨立」的演講。

各種嶄新的金融科技改變了行業的生態環境，為女性提供各種新機遇。Elina在紐約聯合國總部內，以「數碼與金融知識」為題發表演講，強調女性於就業市場及社會生活中，如何透過數碼及金融產品獲益。「我相信，通過提升女性對金融產品的接觸和使用，能使弱勢婦女獲得更多就業機會，實現經濟獨立，繼而擺脫貧窮。」她又以香港政府和非政府組織的措施為例，分享本地社會如何協助弱勢婦女和女孩提升金融決策能力，並為她們創造更多接觸科技的機會。

李婧軒（右三）參與的聯合國婦女地位委員會第68屆會議在紐約聯合國總部召開，雲集來自世界各地的政府官員、學術界和民間社會代表，商討解決婦女所面臨的不平等、暴力、歧視等問題，促進婦女在政治、經濟、社會等方面的權利。

紐約之行收獲豐富，Elina不只於會議上與來自世界各地的代表交流，從環球角度探討婦女權益議題，更拜訪了阿聯酋駐紐約領事Amna Binzaal Almheiri。「自2019年起，阿聯酋在聯邦國民議會中實施性別平等政策，確保女性佔據一半席位。這不但確保性別平等，同時反映了政府會充分尊重女性的意見，值得各地學習。」

跨文化交流磨練自信 赴美深造攻碩

Elina決定發揮更大力量改變社會，計劃赴芝加哥大學深造，攻讀碩士學位。「我將深入研究社會學，探索一些中國的社會現象。我在升讀大學時，已經確立這個方向。」Elina性格積極，修讀的雙聯學士學位課程雖較一般學士學位課程壓力較大，但修讀年期無異，畢業時已擁有兩間大學的學士學位，極具競爭力。

李婧軒畢業後將赴芝加哥大學攻讀碩士學位，深入研究社會學，探索中國的社會現象。

雙聯學士學位課程學生需先在城大完成首兩年相關課程，完成最少60學分，之後前往美國攻讀第3及第4年。兩地學習模式不一，Elina在哥大就有更多的時間來體驗大學生活。「哥大裡有很多草地，我和朋友不時相約於草地上靠著書包讀書，享受陽光和大自然。」她續指，在美國認識的同學來自世界各地，各有不同的文化背景，優秀的同學成為她鞭策自己向前的動力。「身在異國，英語並非母語，所以更要多講、多做、多請教教授。身邊的同學是很好的學習對象，當你看到大家都在為目標而奮鬥時，你就覺得你不能落下，也更有動力去進步。我亦在哥大遇見不少優秀學者，希望自己日後能成為其中一員，發表有關中國的優秀研究。」

（資料與相片由客戶提供）