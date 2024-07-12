科專HKIT｜全港首個網上混合模式高級文憑課程

持續進修是發展職途重要的一環，但對上班人士而言，即使是兼讀制課程，要每周抽空到學校上堂亦非易事。因此，香港科技專上書院（HKIT）在新學年將推出全港首個網上混合模式高級文憑課程，讓學生在開學前能按自己所需，分配網上和傳統面授課程的時間，有效地完成高級文憑！



一條龍升學，配合更具彈性的選擇

為了減輕生活負擔，不少學生選擇半工半讀，既能累積工作經驗，亦能減輕學費帶來的經濟壓力。書院的高級文憑課程不僅提供全日制與兼讀制課程，還新設網上混合學習模式，特別適合需要輪班、出差、或居住在大灣區的學生。這種靈活的學習模式使學生可以自由選擇上課方式，平衡學習與工作的需求，大大提升學習機會。從此，學習不再受地域與交通時間的限制。

(課程同時接受內地高考生申請)

提供網上混合學習模式的三個高級文憑課程包括：

- 工商管理高級文憑

- 資訊科技(電腦學)高級文憑

- 網絡罪案及調查高級文憑

只提供面授模式的高級文憑課程：

- 健康護理高級文憑

以上四個高級文憑課程每年學費：$56,000

彈性上課模式 平衡工作及學習需要

科專高級文憑包括5科通用科目及11科專業科目。網上混合模式課程內，5科通用科目採用50%網上形式學習，11科專業科目講座部份則約58-69% 網上授課，餘下課時（部分講座及所有導修課）會保持面授模式，以確保學生能獲得充足的教學支援。所有持續性評估將如常透過電子學習平台進行，而簡報、測驗及考試則將在校園內進行，以提供質素保證。書院將同時保留傳統面授及網上混合模式供同學選擇，同學亦可以根據個人需求於學期開始前轉換學習模式。

*開班模式會視乎開班人數而定, 院校保留最終決定權.

*院校將評核個別混合模式申請人的工作及學習需要，安排上課模式

*課程中的持續進修基金科目只提供面授模式 (包括Ethical Hacking Skills, Practical Chinese, Introduction to Academic English)

3年同時修畢高級文憑及銜接學士學位 ($34,390資助計劃 免入息審查)

完成2年高級文憑課程後，學生可以選擇銜接到英國西倫敦大學（University of West London）或雷克瑟姆大學（Wrexham University）提供的多達7個不同類別的學士學位課程，包括商業管理、會計、酒店款待、網絡保安、電腦科學及犯罪調查等領域。這些學位課程由英國學府頒發，通過香港學術評審局評審已獲得資歷認可、有助提升競爭力。

在「2+1」學位銜接課程下，最快只需3年便可完成學士學位，較一般升學途徑快一年，而且課程均獲資歷架構第五級認證，大大提升畢業資格的認受性。成功銜接學位後，合資格學生可申請「免入息審查資助計劃」（NTMSS）, 可在 2024/25學年獲得最高34,390元的資助。就讀相關課程的合資格學生，只需支付已扣除資助金額的學費。有關詳情，請瀏覽 http://www.cspe.edu.hk/nmtss

可以銜接資歷架構級別第五級英國學位包括：

*「免入息審查資助計劃」資助後學費最低每年: $15,210起

* 學費將按年度審核調整

* 個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格.

專業認可 為升學及就業作出準備

工商管理高級文憑獲得英國特許公認會計師公會（ACCA）及香港會計師公會（HKICPA）的專業認證，畢業生將具備較強的專業競爭力和更廣闊的職業道路。

健康護理高級文憑則包括社會福利署認可的保健員訓練，為畢業生進入相關醫療及護理行業提供了重要的資格保障。

香港科技專上書院

電話：2782 2433

地址：深水埗南昌街213號

電郵：enquiry@hkit.edu.hk

網址：https://www.hkit.edu.hk

# 全名為「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」。有關資助計劃的詳情，請參閱相關的政府網頁。

資訊科技（電腦學）高級文憑

資歷名冊登記編號: 20/000503/L4

登記有效期: 01/09/2023 To 31/08/2026

級別: 4

網絡罪案及調查高級文憑

資歷名冊登記號碼:23/000524/L4

登記有效期:01/09/2023 - 31/08/2026

資歷級別:4

工商管理高級文憑

資歷名冊登記號碼: 20/000502/L4

登記有效期: 01/09/2020 - 31/08/2026

資歷級別: 4

健康護理高級文憑

資歷名冊登記號碼: 20/000607/L4

登記有效期: 01/09/2020 - 31/08/2026

資歷級別: 4

BA (Hons) Criminology, Policing and Forensic Investigation

犯罪學、警務、鑑證調查（榮譽）文學士

註冊編號: 252930

資歷名冊登記編號: 22/000428/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/08/2025

BSc (Hons) Cyber Security

網絡保安（榮譽）理學士

註冊編號:252933

資歷名冊登記編號:19/000631/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/8/2027

BA (Hons) Business Studies

商業學（榮譽）文學士

註冊編號: 252931

資歷名冊登記編號: 19/000634/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/08/2027

BSc (Hons) Computing

電腦學（榮譽）理學士

註冊編號: 253179

資歷名冊登記編號: 22/000089/L5

級別: 5

登記有效期: 01/09/2022 to 31/08/2026

BA (Hons) Business and Management

商業及管理（榮譽）文學士

註冊編號: 252974

資歷名冊登記編號: 23/000530/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2024 - 31/12/2027

BA (Hons) International Tourism and Hospitality Management

國際旅遊及款待管理（榮譽）文學士

註冊編號: 253019

資歷名冊登記編號: 23/000467/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2024 - 31/12/2024

BA (Hons) Accounting and Finance Management

會計及財務管理（榮譽）文學士

註冊編號: 253020

資歷名冊登記編號: 23/000468/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2024 - 31/12/2024

學校註冊編號: 525898

（資料及相片由客戶提供）