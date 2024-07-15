東華學院｜專業認可課程與全人教育方針　助學生開啟未來成就夢想

DSE放榜日將至，考生們差不多要定下自己實踐夢想的道路！東華學院致力幫助學生開啟未來，成就他們的夢想，不但課程獲專業資格認證，讓學生畢業時領先別人一步，而且學院同時鼓勵學生接觸社區，在身心方面都得到進步，亦提供不同實習機會，讓學生達至全人發展。



課程獲專業認可 畢業生起薪點平均逾$30,000

東華學院有多個課程獲專業認可資格，其中7個學士學位課程更可經JUPAS報名，選讀這些課程的學生甫畢業便能獲得專業資格，例如JSST 02的醫療化驗（榮譽）理學士有醫療化驗師資格，JSST 03的放射治療學（榮譽）理學士有放射技師資格，而JSST 04的職業治療學（榮譽）理學士則有職業治療師資格。當中亦有不少非聯招課程同獲專業認可，例如幼兒教育(榮譽)教育學士及護理學高級文憑。因為同學畢業即可獲專業資格，能快人一步開展專業發展，所以多年來東華學院的畢業生起薪點平均超過$30,000，單計2023年中位數亦超過$34,000，反映畢業生能力廣受僱主及學界認同。

多年來，東華學院的畢業生平均起薪點逾3萬，可見學院課程質素深受社會認可。

學院冀學生回饋社會 提供實習及海外交流機會

除了將最專業的知識傳授給學生，東華學院更希望可以孕育同學成為關愛社群的未來專才。所以學院經常與社區組織合作，教授會帶領同學參與社區研究工作，透過接觸不同的市民，同學可以將所學實踐，並應用於不同環境之中。JSST05物理治療學（榮譽）理學士師生早前便與中風病友組織合作，安排師生為基層病友進行復康治療。物理治療學（榮譽）理學士三年級學生陳盈盈表示：「老師們很願意傳授自己的實戰經驗予我們，而且更教導我們要以同理心將專業知識運用出來，所以我們才能將這些知識應用在病人身上，繼續傳承下去。」

東華學院物理治療學教授經常會帶領同學為社區組織的病友進行復康工作，圖為課程主任司徒佩玉教授(左二)和高級臨床講師黃潔怡女士(右二)及陳盈盈同學(右一) 完成社區服務後留影。

此外，為鼓勵同學擴闊視野，掌握海外最新的知識和技術，學院亦積極為同學提供不同的海外交流機會。任樂桐是幼兒教育（榮譽）教育學士學位課程畢業生，她表示自己未畢業已獲得聘書，當中有賴學院提供的海外交流機會：「到加拿大交流的經驗，令我掌握不同的教學方法如森林教學法的特點，助我面試時更易突圍而出，更快獲得聘書。」

現已是幼稚園教師的任樂桐表示，學院安排的實習助她實踐不同的教學法，令她更快獲聘。

先進教學設備 助同學掌握業界前沿技術

為助同學更掌握業界技術，學院設有不同的實驗室，並加置最新的高科技教學設施。如護理學院的模擬兒科病人、物理治療學的機械外骨骼步行訓練儀等等。今年，學院更把虛擬技術引入心理學科中，期望可以訓練同學掌握科技，更好地為社會提供技術。

物理治療學學生正學習使用機械外骨骼步行訓練儀，為將來作好準備。

護理學高級文憑載譽歸來 自資醫療影像學課程全港首設

今年，東華學院重新開辦護理學高級文憑，報讀學生每年可獲$39,890的政府SSSDP資助，而且畢業後更可獲得登記護士資格*。另外，學院於新學年亦推出全港首個自資醫療影像學（榮譽）理學士課程，是按照香港輔助醫療業管理局放射技師管理委員會規定的學術專業要求設計，由資深業界放射診斷教授任教，同學有機會在完成課程後申請名冊第II部分（診斷類）的註冊放射技師，於本港及海外執業。

護理學院學生學習使用學院最新設備「緊急護理訓練站及自動心外壓儀器」。

多項獎學金減輕學生負擔

為回應社會需求，東華學院於新學年繼續推出「EduCare@TWC 入學獎學金計劃」，為入讀學院指定課程的合資格新生提供高達$60,000元的入學獎學金，另外報讀學院的自資課程，同樣能獲得入學獎學金，連同政府資助，最多可4年學費全免。

DSE考生在放榜後可修改其JUPAS課程選擇，由於大部分聯招課程只邀請Band A及Band B申請者出席入學面試，故有意報讀的同學可於7月18至20日個別指定時段內進行改選，將東華學院7大聯招課程放入Band A之中。假如同學在放榜當日已確定報讀東華學院，可於7月17 日（即放榜當日）及18日參加學院的即場招生日，所有非聯招課程均可即場報名並取錄。

（資料及相片由客戶提供）