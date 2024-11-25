法國留學｜一文看清獎學金及院校推薦 碩士/短期進修 全方位資助

留學海外是許多學生開啟夢想旅程的第一步，近年越來越多香港學生不再只選擇英語系國家，反而勇敢踏出舒適圈，前往法國這些文化色彩豐厚的國家，拓展國際視野，同時充實生活歷練。無論想攻讀碩士、抑或選擇短期進修課程，要精明規劃留學費用，一定要留意不可不知的獎學金機會！法國政府和法國駐香港及澳門總領事館提供了多種豐厚的獎學金，專門為國際學生設計，讓你實現留學夢想更輕鬆。



法國作為熱門留學目的地，以其濃厚的文化底蘊、卓越的科研創新以及與業界緊密聯繫的商學院而聞名。無論是餐飲、旅遊還是酒店管理等專業課程，都具備高度專業水準，每年吸引超過四十萬名國際學生前往學習和交流，其中包括四百多名來自香港和澳門的學生。

法國作為熱門留學目的地，以其濃厚的文化底蘊、卓越的科研創新以及與業界緊密聯繫的商學院而聞名。

在法國留學，不僅可以享受相對實惠的學費，還能獲得交通、醫療和住宿等多方面的福利。學生們更可以以優惠價格參加各種文化活動，例如戲劇、音樂會、電影和展覽，並有機會探索當地的名勝古蹟，甚至免費參觀公立博物館，充分體驗法國深厚的文化魅力。

赴法攻讀碩士 全方位資助

法國政府卓越獎學金 (France Excellence – Yersin Scholarship) 成立於2000年，為香港及澳門優秀學生提供全方位資助，助他們赴法攻讀碩士學位，包括每月860歐元生活資助、3770歐元學費資助、來回法國的機票、社會保障等。獎學金多年來資助了多達150名學生到法國各地的公私立大學，修讀的課程涵蓋科學、工程、商業、人文學科、藝術及時裝等不同領域的碩士學位。

獲取錄的學生畢業於巴黎政治學院 (Sciences Po Paris)、南法圖盧茲 (Toulouse)享負盛名的航天工程，以及巴黎名列前茅的商學院 (如HEC Paris、EESEC BusinessSchool、INSEAD、EDHEC Business School、ESCP BusinessSchool)。此獎學金在每年度一月至二月開放報名，三月截止。

進修法語 短期體驗

走進當地，體驗沉浸式生活，往往是學習語言的捷徑。只要你是曾在大學修讀兩個學期法語的學士生，就可以申請法國夏季語言獎學金French Summer Linguistics Scholarship，自2006年至今已資助逾1,100名學生，到法國修讀一個月暑期法語課程，趁暑假遊歷法國，同時在短時間內改善法語！

此外，獎學金亦涵蓋不同學科領域，理論且實踐並重。法語+科學計劃獎學金全額資助修讀科學的學生，早上進修法語，下午到法國的大學、實驗室、科技公司交流，進行為期一個月的實習課程， 課程包括納米技術的工業應用、海洋科學及科技、可持續發展、運輸及能源、以及山地科學。不但學習到知識技能，亦可以拓展人脈，為日後事業發展鋪路。

法語+科學計劃獎學金全額資助修讀科學的學生， 課程包括納米技術的工業應用、海洋科學及科技、可持續發展、運輸及能源、以及山地科學。

不少名人明星都學習法國菜，法國廚藝是大受歡迎的課程之一。法語+烹飪計劃獎學金剛於2024年設立，全額資助就讀酒店及餐飲的港澳學生赴位於諾曼第魯昂 (Rouen)的Fauchon School 廚藝學院進修一個月期間，與餐飲服務業內人士和大廚交流，同時會到French in Normandy 語言學院修讀密集法語課程。獎學金於每年二月至三月接受報名，有興趣的朋友就要密切留意啦！

法語+烹飪計劃獎學金剛於2024年設立，全額資助就讀酒店及餐飲的港澳學生赴位於諾曼第魯昂 (Rouen)的Fauchon School 廚藝學院進修一個月期間，與餐飲服務業內人士和大廚交流。

法國著名學院 就業前景可觀

夢想在充滿人文氣息和學術氛圍的國度開啟你的留學之旅嗎？法國在人文學科、社會科學、電影、藝術、工程、科學等領域享譽全球，其高等教育機構培育出無數傑出人才。從現代哲學的搖籃索邦大學(Université de la Sorbonne)，到吸引全球藝術家深造的巴黎國立高等美術學院(L’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris)，法國院校在人文學科和藝術領域的卓越地位毋庸置疑。

法國在人文學科、社會科學、電影、藝術、工程、科學等領域享譽全球，其中索邦大學(Université de la Sorbonne)更被稱為現代哲學的搖籃。

在工程和科學領域，法國同樣引領世界。巴黎綜合理工學院 (l’École Polytechnique de Paris) 在數學和理工科教育方面表現突出，培養了眾多享譽國際的科學家和企業家。而對於有意在工程領域發展的學生來說，里昂國立應用科學學院 (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, INSA Lyon) 也是一個絕佳的選擇。該校在機械、材料、土木工程、生物、信息與電子工程等專業的教學實力雄厚，畢業生就業前景一片光明，為你開啟通往成功的職業道路。

如欲獲得更多資訊，請參閱法國駐香港及澳門總領事館法國教育中心香港的網址：www.hongkong.campusfrance.org

(資料及相片由客戶提供)