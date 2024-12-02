起薪點3.3萬！投身醫療新方向 放射師前景佳 東華學院課程受熱捧

近年不少年青人視投身醫療界為職業選項，而在其眾多醫護相關的職位之中，起薪點超過3萬的放射師就相當吃香。隨著人口老化及預防疾病的意識提高，愈來愈多市民會透過醫療影像如CT、MRI 等方法預先知道身體是否健康。可是，本港與其他英聯邦國家如新加坡及英國相比，放射師人手比例明顯較低。東華學院醫療及健康科學學院高級臨床講師蕭樹寶就指：「可見行業前景非常理想，放射師未來五年都是十分短缺，約十年之後才會達致平衡。」東華學院去年新開辦的醫療影像(榮譽)理學士課程亦相當受歡迎，入讀人數超過預期，更有同學因立志成為放射師而放棄八大的取錄轉投該課程。



醫療影像學發展潛力大 吸引各界人才

雖然大家日常可能較少機會接觸放射師的工作，但在醫療領域中，放射師扮演著重要的角色，他們會利用X光、CT、MRI等成像技術，拍攝患者體內影像，協助醫生診斷疾病。他們操作設備、定位病人、確保影像質量，並提供初步診斷報告供醫生參考。工作重心在於獲取清晰準確的影像，為診斷提供依據。東華學院醫療影像學（榮譽）理學士課程主任賴偉強教授就表示：「未來醫療影像的人手需求有增無減，現時醫管局二級放射技師的起薪點為$33,405，累積達五年工作經驗或以上便具備資格晉升至一級放射技師，故吸引不少有意投身醫療專業的在職人士轉換事業跑道。」事實上東華學院的醫療影像學（榮譽）理學士於2024年9月才開辨第一屆課程，但已吸引了33位同學入讀 (學額為30)。首批學生逾半為香港中學文憑試考生，亦有少數持國際文憑大學預科課程（IBDP）或副學位的本地學生入讀; 同時亦有近半新生持有學士學位或碩士學位。

賴偉強教授表示首屆學生入讀情況超出預期

賴教授補充：「首批入讀新課程的學生背景多元化，有同學以IBDP 42分的成績入讀，更同時獲得4個八大學位；亦有文憑試考生放棄資助大學的護理學學位，因應個人興趣選擇入讀醫療影像學課程。」可見醫療影像學專業日益受重視，吸引不同背景人士投身其中，發展前景廣闊。

東華學院設有超聲波實習房，模擬真實診所情況。

課程獲 SSSDP資助、獎學金及專業認證 助你開啟醫療事業

東華學院醫療影像學（榮譽）理學士課程將於2025/2026學年加入政府的「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），每名學生每年可獲港幣81,450元學費資助。此外，學院在本學年更獲得業界慷慨解囊，設立四個獎學金，包括「仁安醫院入學獎學金」、「香港乳癌基金會張淑儀醫生獎學金」、「香港乳癌基金會Nancy Wong獎學金」及「李樹芬醫學基金會獎學金」，獲獎學生每年可額外獲得港幣4萬元。賴教授衷心感謝業界對新課程的支持，並指出：「香港乳癌基金會除了設立獎學金外，更為獲獎學生提供就業機會，畢業後將於基金會服務一年半，足見業界對放射師的渴求。學院與業界保持緊密聯繫，課程設計亦積極回應社會需求。」

學院積極與各公私營醫療機構合作，為同學安排臨床實習，掌握最新醫療影像技術。

該課程根據香港放射技師管理委員會的規定而設計，學院亦將向該會申請專業認證，讓畢業生可註冊成為該會註冊名冊第II部分（診斷類）的註冊放射技師，在本地及海外執業。賴教授表示：「學院在輔助醫療課程的專業認證方面經驗豐富，以往的護理、醫療化驗、放射治療、職業治療及物理治療等課程均已成功取得專業認證，因此我們深信，醫療影像學課程的首屆畢業生在畢業前可順利取得專業認證，成為註冊放射技師。」

各位有興趣投身放射診斷師行業的的應届DSE考生記得要在12月4日JUPAS選科時將JSST08東華學院醫療影像學（榮譽）理學士課程放入Band A 內，Band A的申請人可優先獲得面試機會，提昇入學機會！

詳細課程內容可瀏覽：https://www.twc.edu.hk/tc/Programmes/bsmi

（資料及相片由客戶提供）