城大23/24年報勇奪國際白金獎及3金獎　躋身全球百大年報

城市大學（城大）2023/24年度年報在多項國際權威比賽中脫穎而出，分別於美國傳訊公關職業聯盟（LACP）舉辦的2023/24 Vision Awards中，奪最高榮譽白金獎。另在有「年報界奧斯卡」美譽的ARC國際年報大獎中，奪非牟利機構（大學組別）印刷版年報金獎，以及在2025 Galaxy Awards 中摘下封面設計組別和英國 IADA 2025 國際年報設計大獎分別奪得金獎。



城市大學2023/24年度年報在多項國際權威比賽中脫穎而出，奪白金獎及3金獎。(城市大學提供圖片)

城市大學（城大）2023/24年度的年報主題為《以創新邁向未來》，封面設計以快速發展的「數碼大腦」為靈感，象徵城大透過建立多維度的策略思維，引領科技與教育變革。

內容方面，適逢三十周年校慶，年報亦詳盡紀錄大學發展的里程碑，包括呈現大學如何將創新元素融入於教學、研究及行政管理，體現城大在引領全球創新及推動可持續發展方面的堅定承諾。

此外，城大於上月發表2024/25年度年報，以《Innovation on the Rise–30 Years and Beyond》為題，並以互動設計呈現數碼眼睛與抽象的地球圖案，凸顯城大持續發展成為世界領先大學的壯志。