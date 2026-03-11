北都大學城｜港大稱有意進駐　副校謝凌潔貞冀有免息貸款助建設

政府銳意發展北都大學教育城，早前消息指預留約100公頃土地發展；另外，亦預留一百億元，以貸款方式支持院校的校舍建設。港大今日舉行傳媒午宴，校張翔致辭時提到，港大將全力支持政府就北都大學城的發展計劃，詳情要再與政府商討。港大行政及財務副校長謝凌潔貞則提到，校方正內部諮詢各學院就北都校園意見，暫未有規劃細節，又期望政府可提供免息貸款助建設，又不排除會發債。



港大今日舉行傳媒午宴，校長張翔(第一行右三)交代大學發展計劃。(胡家欣攝)

港大正諮詢各學院意見

去年9月1日上任的港大行政及財務副校長謝凌潔貞表示，港大有意進駐北都發展，不過，暫時未知政府批地和貸款方案詳情，所以難有具體規劃，校方正內部諮詢各學院意見。她形容，貸款如能夠免息為佳，不過，「畀咗地，就有方法度點」，如可透過籌款等解決。

政府消息人士早前提到，率先推出的洪水橋用地會增至9公頃；至於牛潭尾料預留近52公頃用地，新界北新市鎮約40公頃。她笑言，「洪水橋9公頃我哋都食到」，因港大校園面積細，但學生人數多，有擴建需要，不過，政府願意批出幾多土地、如何重點發展，仍然未知之數，所以現階段未有北都校園的具體規劃。

她表示，港大正諮詢不同學院對港大進駐北都意見，假如大學能在北都建設校園，認為須確保與港島校園有有協同效應，「唔能話班學生上畫係度上堂，下晝係嗰度上堂。」

另外，張翔致辭時提到，港大位於上海的基地已正式啟用，希望將港大的上游研究拓展到更多應用領域，當中，位於張江科學城的基地，是將港大計算與數據科學學院拓展至上海。