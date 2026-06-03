香港大學「菁英聚 ‧ 港大」中學生暑期課程 體驗大學生活啟發職涯

暑​假將至，不少學生或已開始計劃假期生活，參加​​暑期課程​​能擴闊視野，​​成為很多學生度過悠長假期的選擇。由香港大學（HKU）入學事務部於2011年成立的「菁英聚‧港大」，專為全球中學生建立會員制的精英學習平台，提供大學先修課程、跨學科學術資源及國際交流機會；截至2025年，已匯聚來自超過130個國家及地區、18,000多名優秀中學生，成為這個國際精英社群的一份子。「菁英聚 ‧ 港大」中學生暑期課程，因反應熱烈，日前​​宣​​布延長本地學生的截止報名日期，現正接受報名。​



2026年「菁英聚 ‧ 港大」中學生暑期課程專為中三至中六（Grade 9-12） 學生設計，課程涵蓋 「人工智能與人文學科」、「人工智能、創新與創業」、「全球創意產業」、「科學、工程與建築」、​「醫學與健康」、「大學學分」等六大熱門領域。課程將由港大教授與相關行業的專家親自授課，學員有機會入住港大宿舍、參與高桌晚宴、企業參觀及學習成果展示，體驗大學生活。「菁英聚 ‧ 港大」更設立專屬獎學金，有助學員全面拓展視野、開啟潛能。 ​​

【課程詳情及報名網頁】 🔗 https://talented.hku.hk/summer-programme-2026/

「菁英聚 ‧ 港大」中學生暑期課程提供逾40個項目，助學員發展個人專長。​

​ 逾40個暑期課程 助學子發展個人專長

「菁英聚 ‧ 港大」中學生暑期課程今年提供超過40個暑期課程，全面開放予會員及非會員參與。六大熱門領域將涵蓋：

• 人工智能與人文學科（藝術、考古與數位工具應用、與北京大學元培學院合作課程）

• 人工智能、創新與創業（如AI商業中學生菁英課程（深圳 & 港大）- 參觀著名科創企業、深圳頂尖科技公司）

• 全球創意產業（電影、音樂及遊戲製作）（如AI 遊戲設計之旅@上海）

• 科學、工程與建築（如機械人、物聯網、智慧城市探索、景觀設計等課程）

• 醫學與健康

• 大學學分課程（讓中學生預先修讀大學程度學分）

參加課程的學員將有機會接觸港大本科階段的學術內容，所有課程均由港大教授及行業專家親自授課，學員將能接受大學教授的直接指導。當完成課程及達到滿意的出席率時，學員可獲發課程結業證書及項目成品。除港大校園外，計劃更提供海外及內地課程選擇，上課地點涵蓋英國、新加坡，以及北京、上海、深圳等地，全面開拓學員視野，與其他學府學生交流學習。

港大優秀中生暑期研修班（與北京大學元培學院合作課程、入住北大學生宿舍，課程編號: ACT260213）

另一方面，學員亦能參與公司交流，展示學習成果。課程內容加入公司、機構或文化參觀，亦設有學習成果展示環節，讓學生親身進行展示及演講，以從中汲取寶貴經驗。部分課程作品可於港大校園內公開展示。​

學員有機會體驗港大的高桌晚宴，感受大學氣氛。

同時，學員更可參加不同的課外活動，包括港大高桌晚宴、圍爐交流會、港大校園體驗行等，與教授、學長學姐交流，可拓展社交視野，亦能探索各個港大地標與學術設施。其中，運動體驗日、國際象棋及桌上遊戲之夜、書法工作坊、文化美食體驗、大巴士環島遊、太平山健行等，亦能為同學在暑假期間增添更多健康與社交的選擇，有助他們建立人脈網絡。​

​​「菁英聚‧港大」設有獎學金， 會員可獲自動學費減免，非會員另亦可申請「啟航獎學金」，輸入代碼 HKUASPIRE 及遞交文件，每個課程最多減免港幣$4,000；表現優異者於課程完結後更有機會受邀成為2027年會員。​

【課程詳情及報名網頁】 🔗 https://talented.hku.hk/summer-programme-2026/

​​學員親身見證：從學術探索到專業啟蒙​

​​有歷​​屆學員反饋，參加課程不只讓他們學習更多知識，更能啟發他們對未來職涯的探索。來自聖保祿學校的Ines Baud，曾參加HKU Legal Academy for the Talented。他表示：「參與課程有機會體驗港大的高桌晚宴，能夠穿上代表著港大一份子的綠袍，更添幾分莊嚴的儀式感。作為一名立志投身法律界的學生，這次經歷不僅讓我對未來的職業路向有了更清晰的方向，更對律師行業的多個專業領域有更深入的了解，令我眼界大開。」​

​​瑪利諾修院學校中學部Evanna Chan參與Digital Storytelling for Sustainability，她直言：「課程的精彩程度遠超我的預期，我所獲得的知識與體驗，比想像中還要豐富！這門課程是一次啟發性的學習經歷，不僅拓闊了我在可持續發展方面的視野，讓我得以與來自不同背景的業界代表、港大畢業生等人士交流切磋，更令我掌握了不少寶貴的技能，獲益良多。」​

​​參與Budding Health Leader Programme的William Kam來自拔萃男書院，他認為：「此次課程是一個不同以往的深刻體驗。學習過程中我們除了能於瑪麗醫院、港大深圳醫院參與深度導覽外，更能進入醫院手術室等限制區域，學習手術縫合及心肺復甦法等實用技能，這些都不是一般課程能提供的體驗，實在難得。同時，這課程亦讓我能真正了解並體驗醫護人員的日常生活和工作環境，也讓我從另一個角度去認識醫生這個職業。回望此次課程，我想我永遠都不會忘記在 Budding Health Leader Programme中度過的那個充實又有趣的夏天 —— 我會推薦這課程給每一位對醫學有興趣的同學。」​

​香港大學2026年「菁英聚 ‧ 港大」中學生暑期課程名額有限，額滿即止，若對課程有與趣的學生，可點擊下列連接，從速報名。

「菁英聚‧港大」暑期課程資訊：https://talented.hku.hk/summer-programme-2026/​

課程涵蓋6大熱門領域，適合不同專長學生。​

暑期課程推薦 適合不同專長學生​

​「菁英聚 ‧ 港大」暑期課程涵蓋不同熱門領域，提供超過40個課程。你是否正在尋找方向？不妨從自己擅長的領域出發，參考以下推薦課程，找到最適合你的起點！

人工智能與人文學科

港大優秀中生暑期研修班（與北京大學元培學院合作課程、入住北大學生宿舍，課程編號： ACT260213）、利用數字工具探索文學藝術（課程編號：ACT260312）、時間的沙礫：從金字塔到當代的阿拉伯文化遺產探索（課程編號：ACT260322）、挖掘過去！考古學與技術揭示人類先祖之謎（課程編號：ACT260321）

人工智能、創新與創業

AI商業中學生菁英課程（深圳 & 港大）（課程編號：ACT260202A）、創新促進社會影響力：用科技解決全球挑戰（課程編號：ACT260320）

全球創意產業（電影、音樂及遊戲）

媒體與創新實驗室：從創意到影響力（課程編號：ACT260317）、AI 遊戲設計之旅@上海（課程編號：ACT260209）

科學、工程

機器人中學生菁英課程（7月）（課程編號：ACT260302A）、精算中學生菁英課程（ACT260316）

建築

設計 + 中學生菁英課程（7月）（課程編號：ACT260310A）、智慧城市探索者：塑造可持續、智慧、健康的建成環境（課程編號：ACT260308）、景觀設計：數字自然與設計（課程編號：ACT260319）

「菁英聚 ‧ 港大」中學生暑期課程，專為中三至中六學生設計，現正接受報名。

​​「菁英聚 ‧ 港大」讓學員有機會提早透過港大教授與行業專家的指導，接觸大學學術內容，更能提早體驗真正的大學生活，並培育自己對未來職業的興趣，尋找屬於自己人生道路的方向。​​課程名額有限，額滿即止，有意探討並開發潛能的同學，應把握機會從速報名。​

​​立即報名！了解更多「菁英聚‧港大」暑期課程資訊：https://talented.hku.hk/summer-programme-2026/

​​（資料及相片由客戶提供）​