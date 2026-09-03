講教育｜窮讀全攻略：由基礎到學位

作者：時美真博士

現在流行「窮遊」。不可不知道，讀書也有「窮讀」。在香港，「窮讀」是持通行證的一條直路，甚至不會因為你讀書成績好與壞，因而影響你有沒有機會進行「窮讀」。但當然，仍然有一個關鍵：這便是你要有足夠的積極向前行決心。



首先有三個關鍵，一定要先了解：

1. 讀書的途徑會走行錯或走對，但不要天真的以為有捷徑。在資助大學方面，大學間有某程度的共識與機制，不會出現捷徑。自資專上院校方面，有香港教育局及香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ) 緊緊監察住，所以你不會見到那些中五、中六畢業，然後在網上草草用金錢買回來的學歷，最後會獲香港認可。

2. 筆者經常比喻讀書好像要砌一面磚牆。一定是要專心將磚一塊一塊的向上疊上去。不要左放一塊，右放一塊，最後建不成一面達到標準的牆。

3. 一定要知道在讀書過程中，有那些課程是同時有政府認可、資助。留意不要被一些機構魚目混珠的將向政府付利息的貸款稱為資助。

以下是按程度最受資助的「窮讀」選擇：

1. 在中學文憑考試，成績若未達到五科二級 (包括中英文) ；原則上是未能達到基本的升學要求。最佳「彌補式選擇」是攻讀有政府承認及資助的應用教育文憑課程（dae.edu.hk)及職訓局的基礎文憑課程 (vtc.edu.hk)。完成後會等同五科二級 (包括中英文)。家境最有需要的學生，通過政府入息審查，有機會獲得資助/資助加學費發還，幾近免費讀書。

2. 入專上課程的最低學歷是中學文憑考試五科二級 (包括中英文)。主要認可的課程列在政府網站： (cspe.edu.hk) 及職訓局網站 (vtc.edu.hk) 。 搜尋時可以選高級文憑課程或副學士課程。在這網站上的課程都獲政府認可，而且同學可循「專上學生資助計劃」(FASP) 申請受入息審查的資助，最高資助可以涵括所有的學費 (獲SSSDP資助的高級文憑，學費資助會是學費減去SSSDP 資助)。所以最窮的學生又可以幾近免費攻讀。

3. 本港資助大學、自資大學、自資專上學院的學位/銜接學位：資助大學學費較低，家境較困難的同學加上資助不難達到免費攻讀。自資的學位/ 本港及海外學位/ 銜接學位課程，則要留意課程是否屬「NMTSS 為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」或「SSSDP指定專業/界別課程資助計劃」。學費減去上述資助後，同學再個別向政府申請學費資助。有機會完成至學士學位學歷的全程「窮讀」。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

