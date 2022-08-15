城大「老虎班」助尖子更上一層樓　去年招200多學員

城大去年推行「HK TECH老虎班」計劃，邀請校內尖子加入，提供機會予學員修讀世界頂尖STEM課程、雙學位課程、申請獎學金，甚至有機會入讀常春藤院校哥倫比亞大學等。城大表示，去年有200多名學員入讀，今年亦差不多邀請了200多人，冀透過計劃讓一眾尖子發揮潛能，培育下一代科創領袖等。



城大優才及教育發展處處長陳志豪（右）指，「老虎班」去年招收了約200多名學員。左為該處副處長羅錦榮。（何瑞芬攝）

城大優才及教育發展處處長陳志豪表示，主要透過三個途徑挑選學生並邀請其進入「老虎班」的學生，包括其入校成績，例如DSE成績6科達28分或以上、IB38分或以上或GCEAL 2A*及1A或以上；其次是入學第一年成績在其院系名列前10%；最後是獲得認可獎學金的海外新生。他稱學生可拒絕接受邀請，但大部份都會接受。

城大去年推行「HK TECH老虎班」計劃，邀請校內尖子加入，提供機會予學員修讀世界頂尖STEM課程、雙學位課程、申請獎學金，甚至有機會入讀常春藤院校哥倫比亞大學等。（資料圖片）

計劃下將提供大量機會，讓學員發展潛能，包括提供機會予學生入讀海外名校，例如美國哥倫比亞大學、英國愛丁堡大學等，學生有機會首兩年讀城大，之後兩年入讀該些院校。大學更會為學會提供富挑戰性的學習，在世界級學者的指導下，體驗高質課程，及早展開科創研究等。

計劃首年已有200多名學員，包括去年以13歲之齡入讀城大的神童江誥綸。陳志豪指，若學員在校內成績未能維持要求水平，則需要退出，而今年亦計劃招200多名學員。