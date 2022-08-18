科大工管生創教育科技公司獲選十大傑出大專生　冀顧不同學生需要

「香港十大傑出大專學生選舉2022」今日（18日）舉行頒獎禮，表揚在學業成績、社會貢獻上有傑出表現的10位大專學生。



得獎者之一，來自香港科技大學的工商管理學生張博滔，一年前成立了一個教育科技的初創公司，為不同能力的學生制定相應的個人化方案。張博滔指，在他兒時讀書時，未能跟上其他同學的進度。相關經歷讓他希望藉着教育科技公司，解決「大班教學」未能照顧不同需要的學生的漏洞，為學生提供適切的支援。



幼時讀書跟不上進度 成立教育初創公司協助學生

得獎者之一的香港科技大學工商管理學三年級學生張博滔，一年前成立了一個教育科技的初創公司，透過人工智能、大數據為不同學生的強項和弱處提供個人化的方案。張博滔表示，他兒時讀書時，時常更不上其他同學的學習進度，只能付出更大的努力才能追上，深深體會到能力較弱的學生在學業上的困難，逐產生念頭去幫助不同學生。

他對創新和創科感興趣源於中學時參加過的模擬公司活動， 透過與他人的交流發現，可以全新的角度去創新，並先和中學同學介紹他有關教育科技初創的念頭，後來經不斷的嘗試，漸漸吸納更多有相同想法的大學生或初畢業的大學生加入團隊，由構思到成立時約一年。他期望公司在未來五至十年可以突破教育固有模式，實現社會數據化，讓學生不需要再「死操爛操」才進步。

疫下創辦教育平台 分享學習心得

同樣獲頒十大傑出大專學生的還有香港中文大學李穎欣，她是線上教育平台的創辦人。她透露，兩年前香港正值疫情，許多中學紛紛停課。當她回校訓練辯論隊學生時，發現有師弟師妹表示學習跟不上進度，逐產生念頭希望可以分享不同知識及技能給中學生，於是成立網上教育平台，在IG分享文憑試學習心得、職業建議、不同學科的溫習技巧。

李穎欣指，曾經收到一名因文憑試成績未達標而重讀的學生的留言，表示因平台提供的學習心得、技巧，最後在文憑試中進步3分，更成功考入大學。她續指，未來會繼續擴大平台的規模，並計劃新增提供給大學生的學習建議。

浸大視覺藝術學系畢業生 以插畫推廣藝術

就讀於香港浸會大學視覺藝術學系的鍾穎瑤同樣獲頒傑出學生獎，她透露，當初選擇學科時，身邊的朋友聽到她決定讀視藝後，擔心未來在香港找不到工作。但是，鍾穎瑤指香港更加注重藝術的發展，例如故宮文化博物館、西九龍文化區等等都為香港修讀藝術的畢業生提供更多機會去發揮所長。

除了擔任浸會大學項目助理及視覺藝術導師外，鍾穎瑤表示她亦有經營插畫平台，在平台上會以插畫形式向大眾介紹不同藝術史，令大眾可以知道更多有趣的名畫背後的故事。未來方向也會持續推廣藝術，例如利用手繪插畫製成短片，向大眾介紹不同名畫的小知識。

「香港十大傑出大專學生選舉」由香港青年大專學生協會（青學協）主辦，旨在發掘、表揚及培育具潛質、心系社會及關心祖國未來發展的大專學生，以推動大專學生的全人發展，並啟發更多學生願意為社會作出承擔及貢獻。

今次選舉有近百名來自不同院校的大專學生報名，參加者須經歷兩輪面試及公開投票，得獎者可獲獎金10,000元。評審委員會主席由曾鈺成擔任，並由香港區全國人大代表及香港研究資助局主席黄玉山等各界人士擔任評審委員。選舉評審委員會主席、前立法會主席曾鈺成致辭表示｜期望獎項令得獎學生繼續前進、關懷社會，主動向政府提出意見，一同建設香港。

「香港十大傑出大專學生選舉2022」得獎者包括來自香港中文大學的李穎欣、李芷嫣；香港大學余杏慈、何浩賢；香港科技大學牛明德、徐嘉熹 、張博滔；香港浸會大學鍾穎瑤；香港理工大學郭熲恩及耀中幼教學院何欣霞。