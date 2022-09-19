學生顧問為企業提供免費諮詢服務　年輕人角度思考公司問題

大學生活多姿多彩，有學生團體為企業提供諮詢服務，解決公司問題。劍橋諮詢學會（香港分支）會長及4位副會長接受訪問指，一眾學生顧問是在芸芸報名者中被挑選，努力花時間做研究，嘗試為企業帶來年輕人的角度，並從中鍛鍊實務和領導技巧。



劍橋諮詢學會（香港分支）在2015年由中文大學商科學生創立，概念源自劍橋大學2012年創立的同名學會，學會亦有倫敦和泰國分支。學會安排成員組隊免費為企業提供度身定做的諮詢服務，團隊由1位學生項目經理帶領10至12位學生組成，為期3至4個月，每學期總共與4至5間公司合作，過往客戶包括譚仔國際、WeLab銀行、新鴻基地產、ChargeSpot等。

劍橋諮詢學會為公司提供諮詢服務，整個項目由學生主導。（郭曉晴攝）

學生為公司提供諮詢服務 客戶看中年輕人巿場

中大國際貿易與中國企業四年級的李詠茵兩年前加入學會，曾參與3個諮詢項目，現時擔任外務副會長，負責透過人脈和電郵（Cold Email）邀請潛在客戶合作。她表示很感恩獲得客戶青睞，甚至有跨國公司願意合作。

被問及與專業諮詢服務競爭時的優勢，她表示學會提供免費服務是一大賣點。另外，不少客戶有興趣了解年輕人市場，學生可憑自身人脈去調查和訪問，以業外人士角度提供意見。

學會內務副會長陳芷欣稱，過往有客戶接納學生建議，例如曾為一間台灣公司研究進軍其他巿場的可行性，學會團隊提出以日本的潛在合作公司以及接洽切入點，最終該公司派員前往當地考察，認為意見被客戶接納是學生的最大成就。

會長葉曉嵐補充，學會亦會揀選合作客戶。例如曾有公司主動接洽學會，接觸後發現該公司目的旨在透過學會招聘人手，故最後沒有與對方合作。

另外，每個諮詢項目有行業顧問定期監督，確保提案符合標準。過往曾有客戶因滿意學生表現，而自願向學會捐助諮詢費、提供實習機會、再接洽學會合作等。

執行委員會成員均在一、二年級時加入，擔任過不同崗位。（郭曉晴攝）

學生磨練實務及領導能力 體驗更勝工作實習

學會除為商業機構提供諮詢服務，也為學生提供參賽機會，包括每年劍橋諮詢學會總部舉辦的商業個案比賽。各地學會的學生均可組隊參賽，透過網上互相交流。另外，過往學會亦曾與北京和台灣的大學生合作，共同完成項目。

會長葉曉嵐現時在中大主修專業會計學四年級，她指自己以往性格較害羞，由擔任學生顧問、項目經理到自薦加入執行委員會，不同階段的經歷令她學懂與人溝通、領導團隊等，認為學會為學生提供一個建立人脈、了解不同行業的機會，勝過只進入一間公司實習。

就讀環球商業學二年級的外務副會長張鍚培則認為，學會的工作和面試內容均貼合業界趨勢，可幫助個人職業生涯發展。另外，相比進入公司實習，學會是一個訓練和發揮領導能力的平台。

現時學會每年招收超過50名學生顧問，大部分來自中文大學，去年起開始招收其他院校學生，包括香港大學、科技大學、城巿大學等，大部份是商科學生。

就讀專業會計學三年級的外務副會長葉紀桐表示，今年希望招攬更多來自不同院校和學系的參加者，令學會成員更多元化，不只局限於商科。