創科嘉年華｜浸大研新藥護太空人骨骼健康　副作用較少冀可民用

太空人到太空執行任務期間，他們的骨骼健康可能因無重環境下而受損。浸會大學與深圳ND工業設計公司再次合作，為中國航天員中心研發適配子藥物「Apc001」及護航椅。前者可以對抗由失重引起的骨質流失，後者則可以在太空人降落地球時，幫助他們重新適應重力。



負責研發「Apc001」的浸大中醫學院助理教授于媛媛希望藥物可以應用到民間，令有需要病者都可使用。



在長期的微重力環境太空飛行中，太空人將會面臨骨密度降低、骨折和肌肉能力下降等問題。為了減輕航天員肌肉和骨質流失，中醫藥學院教授張戈及其團隊結合浸大在貨運飛船「天舟一號」的研究成果，發現靶向硬骨抑素「loop3」結構域的核酸適配子藥物「Apc001」，並且聯同視覺藝術院助理教授秦萊茵，合作設計了一款可在太空應用的注射器。

為中國2030年探月計劃提供適配子藥物

「Apc001」可對抗由失重引起的骨質流失，而不增加頸動脈僵硬度。浸大中醫學院助理教授于媛媛指，現時市面上的防止骨質疏鬆藥物含「硬骨抑素抗體」對心血管健康構成風險，而浸大開發的適配子藥物「Apc001」，則可抑制靶向硬骨抑素「loop3」結構域。

于媛媛表示，靶向硬骨抑素有三種，現時的「硬骨抑素抗體」通常抑制「loop2」，但「loop2」可令心血管健康，抑制「loop2」就同時抑制心血管健康，抑制「loop3」就沒有這個問題。她指出，「Apc001」可對抗由失重引起的骨質流失，而不增加頸動脈僵硬度，在不影響心血管健康下促進骨形成。

研究將為中國2030年的探月計劃提供適配子藥物，可以保護航天員在微重力環境中免受骨骼損失，保障航天員的健康。

除適用於未來的登月計劃外，「Apc001」亦可用於治療俗稱「玻璃骨」的罕見遺傳性成骨不全症(OI) 。于媛媛指，研究團隊現時只在實驗室做小規模實驗，而並未量產，故未能估算其成本。不過她表示「Apc001」的副作用極少，有信心給民間使用。

注射器仿糖尿病皮下藥物注射器

負責注射器設計的視覺藝術院助理教授秦萊茵指，注射器是仿傚現時一些糖尿病人使用的皮下藥物注射器，注射器的注射位置沒有針，只有一個裝有藥物的「針頭」，使用時直接向皮膚，注射器就會噴出藥物，並直接穿透到皮膚表層下，讓太空人的身體直接吸收。

注射器的無針孔設計更可以減少太空垃圾。秦萊茵說：「注射器可以循環再用，只要清理好用完的「針頭」，再加返新藥落去就得。」

「Apc001」注射器是仿傚現時一些糖尿病人使用的皮下藥物注射器，注射器的注射位置沒有針，只有一個裝有藥物的「針頭」。(張浩維攝)

護航椅助太空人降落地球適應重力

除了「Apc001」，浸大視覺藝術院助理教授秦萊茵更與深圳ND工業設計公司再次合作，為中國航天員中心合作進行護航椅設計，一種便攜式人體工學座椅。航天員在結束太空飛行任務，降落地球離開太空艙後，因為長期在無重環境，雙腳未有力站立。護航椅是讓他們先坐着適應重力的，全身承托航天員，為他們失重的肌肉骨骼系統狀態，提供即時支援。

秦萊茵指，自己為「神舟十號」第一代護航椅的首席設計員，到現時已是第三代。比起第一代的設計，第三代有更多人體工學設計，如椅背更注重頸部舒適，而且第三代跟第二代一樣，在兩側加設扶手，方便在降落地點等待的工作人員，可運送得更方便。

以上發明品會於本周六（22日)至 30 日舉行的「創新科技嘉年 華 2022」展出。市民可到香港科學園免費入場參觀。當日會有免費穿梭巴士服務往返香港科學園至港鐵大學站和大圍站;逢星期六、日 更會在港鐵九龍塘站和金鐘站提供免費穿梭巴士，方便市民往返會場。