港大學者研發稀土替代品製鎂合金　盼改善環境污染減低生產成本

科學家一直研發重量更輕但更堅固的金屬材料，以提升科技發展；例如採用更輕更堅固的鎂合金用於生產飛機和汽車零件。港大工程學院機械工程系教授黃明欣及其團隊，成功研究以其他金屬取代開發成本高、造成環境污染的稀土，用於生產鎂合金，並憑研究獲頒「裘槎優秀科研者獎2022」。



現時鎂合金廣泛應用於日常生活，例如用作製造手提電腦外殼、單車車架、汽車車輪，以至飛機零件。黃明欣表示，研究發現目前的鎂合金主要以稀土混合鎂金屬製成，不過開採稀土過程十分困難，令成本大增。而且提取稀土時也會釋放許多有害化學物質，嚴重損害環境，因此研究以其他金屬取代稀土來製造鎂合金，減少生產所造成的污染。

其團隊研究以金屬溶解物作為稀土的替代品，並花了幾個月時間反復試驗，最後發現鉍與鈣及鉍與銻兩種代替品。他指出，以這兩種代替品取代稀土後，其延展性及韌性仍維持合理的水平，而生產成本也能得以大幅下降，由每公斤18至118美元下降至每公斤5美元。

談及研究的困難和挑戰時，他表示由於實驗儀器在研究過程中壞了，本身想派內地工程師 來維修儀器，但是因疫情的隔離令而放棄念頭，最終外判給其他公司進行實驗 ，令研發開支增加。另外，由於鎂是一種危險金屬，熔煉時亦要加倍小心。

他又認為，現時本港環保的學術研究做得不錯，但未見能應用的產品，希望未來能將新研發的鎂合金商業化推出市場。